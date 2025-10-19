Koncert "Aeternam - Epitafium dla Gazy" odbył się w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Niedzicy. - Był formą muzycznego epitafium, czyli upamiętnieniem tych, którzy odeszli; wezwaniem do ludzkiej solidarności z ich rodzinami i bliskimi, którzy nadal się zmagają z bardzo trudną codziennością i walczą o przetrwanie - zauważył ks. Józef Bednarczyk, proboszcz parafii w Niedzicy.

W trakcie koncertu wystąpił krakowski oktet wokalny VoctEnsemble, który zaprezentował repertuar od muzyki renesansowej po współczesne kompozycje sakralne. Była to muzyczna modlitwa - od "Aeternam" Bernata Vivancosa i lamentu "Vox in Rama" Mikołaja Zieleńskiego, przez modlitwy o pokój, które skomponowali twórcy współcześni: Arvo Pärt, Hanna Havrylets i Ola Gjeilo, aż po pasyjne ogniwo Antonia Lottiego. W finale koncertu artyści wykonali dwa utwory brytyjskiego kompozytora Johna Tavenera: "Mother of God, Here I Stand" i "A Hymn to the Mother of God".

Po koncercie liczna publiczność wzięła udział w zbiórce charytatywnej pod patronatem Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", z której dochód został przeznaczony na pomoc humanitarną.

Organizatorami koncertu była parafia św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, Gmina Łapsze Niżne, GOK Łapsze Niżne, oddział w Niedzicy, ZEW Niedzica S.A., Zamek w Niedzicy, ACN Pomoc Kościołowi w Potrzebie, VoctEnsemble. Patronat medialny sprawował „Gość Niedzielny”.