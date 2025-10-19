Krakowski

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Niedzica. Koncert dedykowany Strefie Gazy

Niedzica. Koncert dedykowany Strefie Gazy przejdź do galerii

Ten wieczór udowodnił, że muzyka ma moc wyrażać to, czego nie udźwigną już słowa...

 
Wystąpili krakowscy artyści. Jan Głąbiński /Foto Gość

Koncert "Aeternam - Epitafium dla Gazy" odbył się w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Niedzicy. - Był formą muzycznego epitafium, czyli upamiętnieniem tych, którzy odeszli; wezwaniem do ludzkiej solidarności z ich rodzinami i bliskimi, którzy nadal się zmagają z bardzo trudną codziennością i walczą o przetrwanie - zauważył ks. Józef Bednarczyk, proboszcz parafii w Niedzicy.

W trakcie koncertu wystąpił krakowski oktet wokalny VoctEnsemble, który zaprezentował repertuar od muzyki renesansowej po współczesne kompozycje sakralne. Była to muzyczna modlitwa - od "Aeternam" Bernata Vivancosa i lamentu "Vox in Rama" Mikołaja Zieleńskiego, przez modlitwy o pokój, które skomponowali twórcy współcześni: Arvo Pärt, Hanna Havrylets i Ola Gjeilo, aż po pasyjne ogniwo Antonia Lottiego. W finale koncertu artyści wykonali dwa utwory brytyjskiego kompozytora Johna Tavenera: "Mother of God, Here I Stand" i "A Hymn to the Mother of God".

Po koncercie liczna publiczność wzięła udział w zbiórce charytatywnej pod patronatem Papieskiego Stowarzyszenia "Pomoc Kościołowi w Potrzebie", z której dochód został przeznaczony na pomoc humanitarną.

Organizatorami koncertu była parafia św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, Gmina Łapsze Niżne, GOK Łapsze Niżne, oddział w Niedzicy, ZEW Niedzica S.A., Zamek w Niedzicy, ACN Pomoc Kościołowi w Potrzebie, VoctEnsemble. Patronat medialny sprawował „Gość Niedzielny”.

jg

|

GOSC.PL

publikacja 19.10.2025 20:47

