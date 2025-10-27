Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Razem w życiu, razem na scenie

Razem w życiu, razem na scenie

Potrafią zagrać poważną sztukę inspirowaną twórczością Karola Wojtyły, a z drugiej strony swoją publiczność są w stanie rozbawić do łez.

– Każda rola jest dla mnie nowym wyzwaniem. Cieszę się, że gram z dziećmi, które są już u nas od 10 lat – mówi Bożena Maciaszek.  
– Każda rola jest dla mnie nowym wyzwaniem. Cieszę się, że gram z dziećmi, które są już u nas od 10 lat – mówi Bożena Maciaszek.
Jan Głąbiński /Foto Gość

Teatr po Latach z miasta Świątniki Górne koło Krakowa działa od 2012 r. przy miejscowym Centrum Kultury. O aktorach amatorach zrobiło się znowu głośno, gdy zajęli I miejsce na XXXII Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu, który organizuje tamtejsza Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej. I to nie był ich pierwszy laur tam zdobyty. – Przedstawiliśmy temat wędrówki człowieka przez życie. W scenariuszu wykorzystaliśmy twórczość K. Wojtyły, a także wielu poetów i filozofów – zaznacza Natalia Wojtala, wieloletnia polonistka, absolwentka UJ, która prowadzi teatr.

Dziękujemy, że z nami jesteś

To dla nas sygnał, że cenisz rzetelne dziennikarstwo jakościowe. Czytaj, oglądaj i słuchaj nas bez ograniczeń.

Czytasz fragment artykułu

Subskrybuj i czytaj całość

już od 14,90

Poznaj pełną ofertę SUBSKRYPCJI

Masz subskrypcję?
Kup wydanie papierowe lub najnowsze e-wydanie.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Jan Głąbiński

|

Gość Krakowski 43/2025

publikacja 27.10.2025 21:28

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 