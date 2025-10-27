Razem w życiu, razem na scenie

Teatr po Latach z miasta Świątniki Górne koło Krakowa działa od 2012 r. przy miejscowym Centrum Kultury. O aktorach amatorach zrobiło się znowu głośno, gdy zajęli I miejsce na XXXII Festiwalu Papieskim w Białym Dunajcu, który organizuje tamtejsza Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej. I to nie był ich pierwszy laur tam zdobyty. – Przedstawiliśmy temat wędrówki człowieka przez życie. W scenariuszu wykorzystaliśmy twórczość K. Wojtyły, a także wielu poetów i filozofów – zaznacza Natalia Wojtala, wieloletnia polonistka, absolwentka UJ, która prowadzi teatr.