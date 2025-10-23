Krakowski

Opętane flamenco, czyli taniec na granicy życia i śmierci

- Sytuacji, w której się znalazłam, nie odwrócę, ale od początku miałam wybór: czy dalsze lata będę przeżywać z pozycji miłości, czy z pozycji cierpienia – przekonuje Grażyna Sławińska, autorka książki "Opętane flamenco".

 
- Ta publikacja nie pozwala zobojętnieć na ludzkie cierpienie - mówi Grażyna Sławińska z krakowskiej Kliki. Ciąg dalszy rozmowy opublikujemy niebawem na: krakow.gosc.pl. Monika Łącka /Foto Gość

Monika Łącka: Książka, którą właśnie wydałaś, to prawdopodobnie pierwszy na świecie literacki reportaż ukazujący wojnę i niepełnosprawność. Piszesz nawet, że wojna i niepełnosprawność to combo, które dla ludzi znajdujących się tuż przy linii frontu może być wyrokiem śmierci, i że nie mogłaś nie oddać głosu tym, których spotkałaś w Ukrainie.

Gość Krakowski 43/2025

publikacja 23.10.2025 00:00

