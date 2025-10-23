Opętane flamenco, czyli taniec na granicy życia i śmierci

Monika Łącka: Książka, którą właśnie wydałaś, to prawdopodobnie pierwszy na świecie literacki reportaż ukazujący wojnę i niepełnosprawność. Piszesz nawet, że wojna i niepełnosprawność to combo, które dla ludzi znajdujących się tuż przy linii frontu może być wyrokiem śmierci, i że nie mogłaś nie oddać głosu tym, których spotkałaś w Ukrainie.