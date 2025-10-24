W tegorocznych targach bierze udział ponad 500 wystawców i 900 autorów. Zaplanowano 1250 spotkań w ramach programu towarzyszącego. Stoiska wydawców są rozmieszczone w halach Wisła i Dunaj. W namiotowej hali Karpaty odbywają się zaś m.in. spotkania z autorami. Hasłem tegorocznej edycji wydarzenia jest cytat z "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta: "Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem", zachęcający do rezygnacji z bezrefleksyjnego i nadmiernego korzystania z gadżetów elektronicznych na rzecz spokojnej lektury książek.

W bogatej ofercie targowej prezentowana jest m.in. literatura religijna. Główną nowością prezentowaną na targach przez jezuickie wydawnictwo WAM jest w tym roku antologia ks. Jana Twardowskiego "Rozważania o pacierzu". Umieszczono w niej nie tylko rozważania, które były publikowane do tej pory, lecz także te, które nie były wcześniej ogłaszane drukiem. - Jest to wyjątkowa pozycja wydawnicza, gdyż zawiera wszystkie rozważania ks. Twardowskiego o modlitwie, zaczerpnięte zarówno z materiałów homiletycznych z lat 1962-2003, jak i z ich uzupełnień. Poprzednia edycja rozważań była niewielką książeczką, ta ma zaś 720 stron - mówi Sławomir Rusin, redaktor naczelny wydawnictwa WAM. - Ks. Twardowski znalazł wyjątkowy sposób mówienia o modlitwie. Nie próbował kreować się w tej sferze na autorytet, ale szczerze pytał, szukał odpowiedzi i ubierał je w proste, a jednocześnie głębokie zdania, wobec których trudno pozostać obojętnym. W swoich rozważaniach zanurza się nie tylko w sens modlitwy jako takiej, ale wracając do formuł na pozór dobrze znanych, powtarzających się niemal mechanicznie, odkrywa na nowo jej głębokie i przemieniające znaczenie - dodaje S. Rusin. Wydawnictwo poleca też m.in. podręcznik eklezjologii ks. Grzegorza Strzelczyka z podtytułem "Jak Kościół rozumie sam siebie?".

Wydawnictwo Esprit prezentuje z kolei nieznane kazania papieża Benedykta XVI z lat 2005-2017 "Pan trzyma nas za rękę". Na listopad zapowiada zaś książkę stałego autora "Gościa" - Piotra Legutki, poświęconą postaci magnata prasowego Mariana Dąbrowskiego, twórcy w okresie międzywojennym nowoczesnego krakowskiego koncernu "Ilustrowanego Kuriera Codziennego".

Na targach nie zabrakło także "Gościa Niedzielnego". Na jego stoisku C16 w hali Wisła prezentowano m.in. wydaną niedawno książkę naszej redakcyjnej koleżanki Magdaleny Dobrzyniak i o. Tomasza Franza OP "Kościół ostatnich ławek. Rozmowy o wątpliwościach, buncie i tęsknotach". Można było także na tym stoisku przejrzeć i kupić kilkusetstronicową, bogato ilustrowaną autobiografię byłego prezydenta "To ja - Andrzej Duda", opublikowaną przez krakowskie wydawnictwo Videre.

- My z kolei prezentujemy naszą nowość, czyli książkę ks. Sebastiana Picura "Spowiedź na 5". To praktyczny poradnik, oparty na pięciu warunkach dobrej spowiedzi. Krok po kroku pokazuje, jak dobrze przygotować się do spowiedzi i głęboko ją przeżyć. Zwięzły, nowatorsko opracowany, a jednocześnie wierny nauczaniu Kościoła katolickiego może się stać realną pomocą w pojednaniu z Bogiem, sobą samym i drugim człowiekiem - mówi Magdalena z Domu Wydawniczego "Rafael".

Na amatorów pięknych książek czekały dwa wielkoformatowe tomy w ozdobnej oprawie, zawierające wierną kopię Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w przekładzie ks. Jakuba Wujka, z 230 ilustracjami Gustawa Doré, wydanego w Warszawie w latach 70. XIX w. przez Michała Glüksberga. Ozdobna kopia, wydana przez AMS Publishing w Ząbkach koło Warszawy, jest dostępna jedynie w kilkuset egzemplarzach.

Tłok na targach był duży, przeważali ludzie młodzi. Była m.in. grupa uczennic z IV Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. - Jesteśmy na targach po raz pierwszy. Dużo ciekawych książek tu jest. Już sześć kupiłyśmy - mówią Julka i Natalia. Niektórzy przyjechali na targi ze znacznie dalszej odległości niż Małopolska. Agnes, uczennica technikum gastronomicznego w Trójmieście, pokonała kilkaset kilometrów, by zdobyć autograf swojej ulubionej autorki - Mańki Smolarczyk. Stała w długiej kolejce z jej książką "True Beauty" z nurtu literatury młodzieżowej, opublikowaną przez wydawnictwo Spisek Pisarzy. - Opowiada o nieśmiałej dziewczynie, która zmienia szkołę, ale jej przygoda w nowej zaczyna się niefortunnie. "Rysuje" auto i wrzuca do jeziora telefon chłopaka, który jest bardzo szanowany w tej szkole. Nie jest jej więc łatwo. Potrafi jednak wybrnąć z tych trudnych sytuacji. W książce pokazano także jej piękną duszę - mówi Agnes.

W ofercie wydawnictw wyższych uczelni prezentowano wiele ciekawych, niskonakładowych publikacji. Miłośnicy Kresów Wschodnich mogą być np. zainteresowani dwutomową książkę Barbary Patlewicz o cmentarzach na przedmieściach Lwowa, opublikowaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Organizatorzy zaplanowali wiele ułatwień dla gości targowych. Działa np. punkt pakowania i wysyłki książek. Pakowanie jest bezpłatne, a za wysyłkę płaci się tylko 5 zł.

Targi potrwają do niedzieli 26 października. Stoiska targowe będą czynne w sobotę 25 października od godz. 10 do 19, 26 października zaś - od godz. 10 do 17.

Na targach nie zabrakło także przedstawicieli "Gościa Niedzielnego". Bogdan Gancarz /Foto Gość

Więcej informacji dla odwiedzających znajduje się na stronie www.ksiazka.krakow.pl.