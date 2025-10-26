Jednym z punktów II Rabczańskiego Marszu Wszystkich Świętych była uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny. Eucharystii przewodniczył proboszcz ks. Piotr Iwanek. - Są różne rady na świętość. Jedna z nich mówi, by żyć tak każdego dnia, aby nikt przez nas nie płakał. Inna wskazuje nam, byśmy nieśli radość i pocieszenie, zwłaszcza tym, którzy się smucą - mówił ks. Iwanek. Duchowny przedstawił też dwa obrazy ze świętymi - św. Dominikiem Savio i św. Carlem Acutisem. - Co ich łączy? Byli bardzo młodymi ludźmi. Okazuje się zatem, że świętość jest naprawdę na wyciągniecie ręki. Wyobrażacie sobie, że koledzy Carla ze szkolnej ławki mogą dzisiaj powiedzieć, że chodzili z nim do jednej klasy - zauważył ks. Iwanek.

II Rabczański Marsz Wszystkich Świętych rozpoczął się przy zabytkowym drewnianym kościele (obecnie mieści się tam muzeum) przy ul. Orkana, skąd uczestnicy przeszli do pobliskiej świątyni pw. św. Marii Magdaleny. Ministranci i lektorzy nieśli relikwie kilku świętych i błogosławionych, które ma rabczańska parafia, m.in. św. Faustyny, bł. Jerzego Popiełuszki, bł. Elżbiety Róży Czackiej, św. Marii Goretti, św. Rity. Dzieci, które były przebrane za świętych i błogosławionych, trzymały w dłoniach relikwie osoby, którą przedstawiały.

Święci i błogosławieni, których relikwie ma parafia św. Marii Magdaleny w Rabce, zostali zaprezentowali na Mszy św., a relikwiarze zostały umieszczone w prezbiterium. Na Eucharystii śpiewał parafialny chór, przybyli harcerze, a także delegacja z pocztem sztandarowym z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Nie tylko dzieci przebrały się za świętych i błogosławionych. Także kilku dorosłych reprezentowało grono Wszystkich Świętych, m.in. obecny był św. Franciszek.

Małgorzata Jachimowska-Filar cieszy się z organizacji kolejnego Marszu Wszystkich Świętych. - Na spotkaniu rady duszpasterskiej, do której należę, planowaliśmy kolejne uroczystości, a wśród nich między innymi marsz. Ksiądz proboszcz przedstawił nam listę relikwii świętych, jakimi w tym roku dysponujemy, i można było sobie wybrać, czyje relikwie chce się nieść i w związku z tym za kogo dziecko się przebierze - opowiada M. Jachimowska-Filar. Mieszkanka Rabki przebrała swoją córkę Emilię za św. Gemmę Galgani. - Zdecydowaliśmy się na tę świętą, ponieważ zagłębiliśmy jej życiorys i nas zaciekawił. To kolejna młoda osoba, która została ogłoszona świętą. Uczesałam włosy córki na wzór Gemmy, babcia uszyła nam pelerynę i dodaliśmy jeszcze emblematy sióstr pasjonistek, do których Gemma chciała dołączyć - dodaje.

Ks. Iwanek już dziś zaprosił całą wspólnotę do wzięcia udziału w marszu za rok. Nad bezpieczeństwem uczestników tegorocznego marszu czuwała Straż Gminna w Rabce-Zdroju.