Ocierała łzy nędzy

Z niepamięci stara się ją wydobyć Aleksandra Solarewicz z Wrocławia, historyk literatury i publicystka, prawnuczka jej brata Kazimierza. Chce także, na razie bezskutecznie, powstrzymać niszczenie grobowca „cioci Stasi”, jak do dziś mówi się w rodzinie o Stanisławie Rychłowskiej (1870–1937).