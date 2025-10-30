Ocierała łzy nędzy

Stanisława Rychłowska (1870-1937), była osobą znaną i zasłużoną, nagradzaną odznaczeniami państwowymi i kościelnymi. Teraz nie tylko jest postacią zapomnianą. Grobowiec na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w którym spoczywa, niszczeje w zastraszającym tempie.
Z niepamięci stara się ją wydobyć Aleksandra Solarewicz z Wrocławia, historyk literatury i publicystka, prawnuczka jej brata Kazimierza. Chce także, na razie bezskutecznie, powstrzymać niszczenie grobowca „cioci Stasi”, jak do dziś mówi się w rodzinie o Stanisławie Rychłowskiej (1870–1937).
