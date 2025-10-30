Kawa z MOC(n)ą

Krakowski

Gości witają namalowane na drzwiach skrzydła. Dla Kasi, która to miejsce wymyśliła, symbolizują skrzydła anielskie. Opierała się na nich, gdy było jej bardzo ciężko. Opiera się i dziś, gdy maluje uśmiech na twarzach swoich pracowników.

 
– Mamy szczęście, mając taką szefową, jaką jest nasza Kasia – mówią zgodnie pracownicy MOCnej, których na co dzień wspierają trenerzy pracy. Reportaż z kawiarni opublikujemy 5 listopada na: krakow.gosc.pl. Monika Łącka /Foto Gość

Taką ekipę każdy szef może sobie tylko wymarzyć – wszyscy są sumienni, punktualni, chętnie się uczą, a obowiązki i zadania, które mają do wykonania, są dla nich powodem do radości. Nic dziwnego – wiele lat spędzili, uczestnicząc w warsztatach terapii zajęciowej, aż nagle zrobili odważny krok w stronę samodzielności i dostali gwiazdkę z nieba, czyli pracę, z której są dumni, i w której mogą robić to, co potrafią najlepiej: być z drugim człowiekiem, dbać o jego potrzeby i czerpać od niego dobrą energię. Niemożliwe?

Monika Łącka

Gość Krakowski 44/2025

publikacja 30.10.2025 00:00

