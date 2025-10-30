Kawa z MOC(n)ą

Taką ekipę każdy szef może sobie tylko wymarzyć – wszyscy są sumienni, punktualni, chętnie się uczą, a obowiązki i zadania, które mają do wykonania, są dla nich powodem do radości. Nic dziwnego – wiele lat spędzili, uczestnicząc w warsztatach terapii zajęciowej, aż nagle zrobili odważny krok w stronę samodzielności i dostali gwiazdkę z nieba, czyli pracę, z której są dumni, i w której mogą robić to, co potrafią najlepiej: być z drugim człowiekiem, dbać o jego potrzeby i czerpać od niego dobrą energię. Niemożliwe?