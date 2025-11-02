Krakowski

Ok. 40 tys. zł udało się zebrać w XXVI Kweście Nowotarskiej we Wszystkich Świętych.

 
W tegorocznej Kweście Nowotarskiej jako wolontariusze wzięło udział ok. 80 osób. W gronie kwestujących byli przedstawiciele władz miast, różnych instytucji i organizacji. Jan Głąbiński /Foto Gość

Mieszkańcy stolicy Podhala odwiedzający główny cmentarz w mieście 1 listopada nie szczędzili grosza na XXVI Kwestę Nowotarską. Tradycyjnie do uczestnictwa w kweście zaprosił Zarząd Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Nowym Targu wraz z burmistrzem miasta.

Z puszką stał m.in. burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha. Mieszkańcy nie tylko wrzucali datki, ale też zagadywali włodarza o różne sprawy związane z miastem. Po krótkiej rozmowie, a wcześniej wrzuceniu pieniędzy do puszki burmistrz wręczał paczkę zapałek z logo tegorocznej kwesty. Tak zresztą robili wszyscy inni kwestujący, a było ich ok. 80. Oprócz burmistrza byli to radni, wolontariusze z OSP, UTW, Związku Podhalan, z nowotarskich szkół. Byli też przedstawiciele z Ludźmierza.

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Nowym Targu już podsumowało tegoroczną kwestę. Uzbierano dokładnie 38 316 zł i 5 gr, 11 dolarów, 20 euro i 16 centów, 100 forintów węgierskich i 30 czeskich koron.

« 1 »
