Nagroda Veritatis Splendor dla sanktuarium na Kahlenbergu

W trakcie wieczornej gali w Operze Krakowskiej 4 listopada wręczono Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Jana Pawła II "Veritatis Splendor". Kolejnym laureatem wyróżnienia zostało Polskie Sanktuarium Narodowe na Kahlenbergu w Wiedniu, mieszczące się w kościele św. Józefa.

 
Nagrodę dla Polskiego Sanktuarium Narodowego na Kahlenbergu odebrał jego rektor ks. Roman Krekora CR. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ksiądz Roman Krekora CR, rektor sanktuarium, otrzymał od marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki srebrny laur i czek o wartości 390 tys. zł. - To miejsce nawiązuje do tego, co najpiękniejsze w historii naszego państwa - powiedział ks. Krekora z polskiego zakonu zmartwychwstańców, którzy od 1906 r. posługują na Kahlenbergu. Miejsce ma znaczenie symboliczne. Z tego wzgórza ruszyła w 1683 r. szarża polskiej husarii, przesądzająca o zwycięstwie wojsk sprzymierzonych, dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego, nad armią Imperium Osmańskiego.

W sanktuarium, prócz posługi religijnej, prowadzona jest także działalność kulturalna oraz edukacyjna z udziałem przedstawicieli środowisk polonijnych, austriackich oraz reprezentantów innych krajów europejskich. - Papież docenił to miejsce, bo wiedział, jak ważne ono jest nie tylko w historii Polski, ale też w historii Europy, chrześcijaństwa i tak naprawdę kultury europejskiej - wspomniał ks. Krekora odwiedziny na Kahlenbergu papieża Jana Pawła II w 1983 r., w 300. rocznicę bitwy pod Wiedniem.

Nagroda Veritatis Splendor jest przyznawana przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. Jest także formą uhonorowania postaci Jana Pawła II, patrona Małopolski. Została ustanowiona w 2016 roku. Pierwszą laureatką została wtedy s. Rosemary Nyirumbe z Ugandy, która od 2012 r. prowadziła tam szkołę dla ofiar wojny i domy dla sierot. "Z jednej strony nagroda upamiętnia postać i dzieło św. Jana Pawła II, a z drugiej strony pragnie - w duchu twórczej wierności jego nauczaniu - promować postawy i wartości wyznawane przez osoby i środowiska angażujące się w budowanie świata bardziej ludzkiego, otwartego, braterskiego i solidarnego, w budowanie cywilizacji dobra, miłości i pokoju" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w trakcie wręczania nagrody pierwszej laureatce.

