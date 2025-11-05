Nagroda Veritatis Splendor dla sanktuarium na Kahlenbergu

Ksiądz Roman Krekora CR, rektor sanktuarium, otrzymał od marszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki srebrny laur i czek o wartości 390 tys. zł. - To miejsce nawiązuje do tego, co najpiękniejsze w historii naszego państwa - powiedział ks. Krekora z polskiego zakonu zmartwychwstańców, którzy od 1906 r. posługują na Kahlenbergu. Miejsce ma znaczenie symboliczne. Z tego wzgórza ruszyła w 1683 r. szarża polskiej husarii, przesądzająca o zwycięstwie wojsk sprzymierzonych, dowodzonych przez króla Jana III Sobieskiego, nad armią Imperium Osmańskiego.

W sanktuarium, prócz posługi religijnej, prowadzona jest także działalność kulturalna oraz edukacyjna z udziałem przedstawicieli środowisk polonijnych, austriackich oraz reprezentantów innych krajów europejskich. - Papież docenił to miejsce, bo wiedział, jak ważne ono jest nie tylko w historii Polski, ale też w historii Europy, chrześcijaństwa i tak naprawdę kultury europejskiej - wspomniał ks. Krekora odwiedziny na Kahlenbergu papieża Jana Pawła II w 1983 r., w 300. rocznicę bitwy pod Wiedniem.

Nagroda Veritatis Splendor jest przyznawana przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu między kulturami w wymiarze kulturowym, społecznym, międzyreligijnym. Jest także formą uhonorowania postaci Jana Pawła II, patrona Małopolski. Została ustanowiona w 2016 roku. Pierwszą laureatką została wtedy s. Rosemary Nyirumbe z Ugandy, która od 2012 r. prowadziła tam szkołę dla ofiar wojny i domy dla sierot. "Z jednej strony nagroda upamiętnia postać i dzieło św. Jana Pawła II, a z drugiej strony pragnie - w duchu twórczej wierności jego nauczaniu - promować postawy i wartości wyznawane przez osoby i środowiska angażujące się w budowanie świata bardziej ludzkiego, otwartego, braterskiego i solidarnego, w budowanie cywilizacji dobra, miłości i pokoju" - powiedział kard. Stanisław Dziwisz w trakcie wręczania nagrody pierwszej laureatce.