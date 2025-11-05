Kraków. Krzyż mocą i mądrością

Celem tego przedsięwzięcia organizowanego od czasu śmierci papieża w 2005 r. jest upamiętnienie osoby św. Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. W trakcie poprzednich edycji namysł nad dziedzictwem Jana Pawła II koncentrował się na tematach, takich jak: prawda, dobro, piękno, wolność, godność osoby, dialog, mądrość, nadzieja, świętość.

Tym razem hasłem była "(nie) pewność". Odbyła się m.in. konferencja naukowa w Akademii Muzycznej „Muzyka wobec poezji i nauczania Karola Wojtyły i Jana Pawła II”, panel naukowy „Pewność w wierze, pewność w nauce”, inspirowany encykliką "Fides et ratio", oraz konferencja naukowa w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uczeni rozważali kwestie pewności i niepewności nurtujące ludzi współczesnych.

W kazaniu wygłoszonym w katedrze na Wawelu na zakończenie tegorocznych Dni Jana Pawła II, abp Marek Jędraszewski podkreślił z naciskiem, że "Moc Chrystusa objawiona w Jego krzyżu jest pierwszą i fundamentalną pewnością wobec wszystkich możliwych niepewności, wobec których stajemy każdego dnia". Kierował się tym św. Jan Paweł II, który swoją pasterską posługą potwierdzał, że krzyż był dla niego "mocą i mądrością".