Widowisko jest wyświetlane na murach obronnych krakowskiej fortyfikacji od strony ul. św. Idziego i ul. Smoczej oraz z Bulwaru Poleskiego. Projekcje odbywają się codziennie od godz. 17 do 20 do 11 listopada włącznie.

Spektakl "Korona i Państwo – 1000 lat Królestwa" to opowieść przenosząca widza w czasy przedchrześcijańskie, następnie w okres chrztu Polski poprzez początki polskiej państwowości, aż po rozwój Krakowa. Uwypukla przy tym rolę tego miasta oraz wzgórza wawelskiego, jako miejsca koronacji.

Wydarzenie jest częścią małopolskich obchodów Światowego Dnia Turystyki w Krakowie, jednocześnie wpisując się w tegoroczne obchody jubileuszu Tysiąclecia Królestwa Polskiego. Łączy w sobie sztukę i narodową historię.

W spektaklu wyraźnie zarysowują się inspiracje wielkimi twórcami polskiej sztuki - Jackiem Malczewskim, Janem Matejką czy Stanisławem Wyspiańskim. Jedną z najbardziej intrygujących scen jest sekwencja oparta na szkicu Stanisława Wyspiańskiego, który jest przewrotnym komentarzem do "Bitwy pod Grunwaldem" Matejki. - Jest to naprawdę niezwykle artystyczny pokaz. Niesie prawdę historyczną, a przez brak jakiegokolwiek komentarza daje przestrzeń na własną refleksję czy puszczenie wodzy fantazji. Cieszymy się, że w taki sposób przygotowaliśmy się do obchodów Święta Niepodległości - przyznała pani Katarzyna, która na wydarzenie przyszła z całą rodziną.

Multimedialna opowieść powstała w technice animacji z użyciem technik rysunkowych, malarskich oraz 2D i 3D. Wiele scen zostało narysowanych i namalowanych ręcznie, bez użycia narzędzia AI. Warstwę muzyczną stworzyła kompozytorka Ewa Trębacz, a dopełniają ją wokalizy Anny Niedźwiedź. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Departament Turystyki oraz Małopolska Organizacja Turystyczna.