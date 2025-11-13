Krzeczów. Zaduszki nad Zakopianką

Pomysłodawcą Zaduszek nad Zakopianką jest ks. Albert Wołkiewicz, proboszcz parafii w Krzeczowie. - Gdy zostałem proboszczem w Krzeczowie i posłuchałem opowiadań ludzi, którzy stracili swoich bliskich w wypadkach drogowych na tzw. starej zakopiance, która przechodzi przez środek naszej miejscowości, pomyślałem, że ci ludzie potrzebują wsparcia - zarówno ci, co zginęli, ale i ich rodziny - mówi ks. Wołkiewicz.

Podczas Zaduszek nad Zakopianką z uczestnikami wydarzenia spotykają się przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zawsze są też obecni ratownicy medyczni, ratownicy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, TOPR i GOPR. - Przedstawiciele tych służb przedstawiają dane statystyczne, które pokazują, że pomimo iż liczba wypadków się zmniejsza, to jednak wciąż się one zdarzają. Mamy coraz szybsze auta i motory. Mamy coraz lepsze drogi. Żyjemy w bardzo zagonionym świecie, kultura "instant" działa także na kierowców. Zwolnij, abyś nie tylko ty miał czas na podjęcie właściwej decyzji za kierownicą, ale daj ten czas także innym. Potrzeba mądrych kierowców samochodów, hulajnóg i mądrych motocyklistów! Życie jest piękne i może być piękne także za kierownicą -zaznacza ks. Wołkiewicz.

Tegoroczne Zaduszki nad Zakopianką rozpoczną się o godz. 13. Po powitaniu gości i przemówieniach władz samorządowych, policji, GDDiKA, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego rozpocznie się modlitwa w intencji ofiar wypadków samochodowych na zakopiance, ale nie tylko tam. Wszystko to w ramach Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Wydarzenie w Krzeczowie będzie miało kilka symbolicznych akcentów. W niebo zostaną wypuszczone białe gołębie, a trębacz zagra utwór "Cisza". Będą też dźwięki regionalnej góralskiej kapeli Ślebodni.

Organizatorami wydarzenia są parafia pw. św. Wojciecha BM w Krzeczowie oraz Stowarzyszenie Motocyklistów "Grupa Południe".

Krzyż nad zakopianką znajduje się w połowie drogi między Krakowem a Zakopanem, pomiędzy starą i nową trasą S7, i wyznacza dokładnie środek archidiecezji krakowskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nadał temu miejscu tytuł Turystycznego Skarbu Małopolski.

Przy krzyżu nad zakopianką odbywa się także Dzień Pamięci Ofiar i Sprawców Wypadków Drogowych Trasy Zakopiańskiej S7, który obchodzony jest w 2. sobotę czerwca każdego roku.