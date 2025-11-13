Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. 45-lecie Solidarności

Nowy Targ. 45-lecie Solidarności

Nowotarska Solidarność zaprasza na obchody swojego 45-lecia. W programie m.in. koncert galowy z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - Karpackiego Oddziału SG im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Koncert rozpocznie się o 15.30 w niedzielę 16 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu.

 
Podhalańskie obchody 45-lecia Solidarności odbędą się w niedzielę 16 listopada. Materiał prasowy

Pierwszym punktem niedzielnych uroczystości będzie Msza św. w kościele NSPJ w stolicy Podhala, w oprawie muzycznej chóru Echo Gorczańskie oraz kapeli Dziewięćsił. Eucharystia rozpocznie się o 13.30.

Godzinę później uczestnicy uroczystości przejdą w uroczystym przemarszu do MCK w Nowym Targu. Tam o godz. 15 nastąpią powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. Zaplanowano także odznaczenie zasłużonych działaczy NSZZ "Solidarność" medalami 45-lecia Solidarności.

Na 15.30 zaplanowano wspomniany już galowy koncert z okazji 45. rocznicy powstania NSZZ "S" z gościnnym udziałem solistów: Natalii Zabrzeskiej-Borowiec, Iwony Chruślickiej, Justyny Pustówki, Beaty Buszki, Doroty Niedźwieckiej, Magdaleny Ćwiertni, Julii Jarząbek, Jakuba Dudy, Stanisława Kity oraz kapeli Dziewięćsił, a także Bogusława Ćwiertni.

Honorowy patronat na obchodami objęli: przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda, posłowie Anna Paluch, Barbara Bartuś, Andrzej Gut-Mostowy, Edward Siarka, senator Jan Hamerski, Łukasz Smółka - marszałek województwa małopolskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, starosta powiatu nowotarskiego Tomasz Hamerski, burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, Związek Podhalan Oddział Nowy Targ oraz Stowarzyszenie NZS 1980.

Obchody 45-lecia Solidarności wsparło wielu sponsorów i darczyńców, a patronuje im m.in. "Gość Niedzielny".

« 1 »

jg

|

GOSC.PL

publikacja 13.11.2025 13:29

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 