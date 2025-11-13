Nowy Targ. 45-lecie Solidarności

Pierwszym punktem niedzielnych uroczystości będzie Msza św. w kościele NSPJ w stolicy Podhala, w oprawie muzycznej chóru Echo Gorczańskie oraz kapeli Dziewięćsił. Eucharystia rozpocznie się o 13.30.

Godzinę później uczestnicy uroczystości przejdą w uroczystym przemarszu do MCK w Nowym Targu. Tam o godz. 15 nastąpią powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. Zaplanowano także odznaczenie zasłużonych działaczy NSZZ "Solidarność" medalami 45-lecia Solidarności.

Na 15.30 zaplanowano wspomniany już galowy koncert z okazji 45. rocznicy powstania NSZZ "S" z gościnnym udziałem solistów: Natalii Zabrzeskiej-Borowiec, Iwony Chruślickiej, Justyny Pustówki, Beaty Buszki, Doroty Niedźwieckiej, Magdaleny Ćwiertni, Julii Jarząbek, Jakuba Dudy, Stanisława Kity oraz kapeli Dziewięćsił, a także Bogusława Ćwiertni.

Honorowy patronat na obchodami objęli: przewodniczący NSZZ "S" Piotr Duda, posłowie Anna Paluch, Barbara Bartuś, Andrzej Gut-Mostowy, Edward Siarka, senator Jan Hamerski, Łukasz Smółka - marszałek województwa małopolskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, starosta powiatu nowotarskiego Tomasz Hamerski, burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, Związek Podhalan Oddział Nowy Targ oraz Stowarzyszenie NZS 1980.

Obchody 45-lecia Solidarności wsparło wielu sponsorów i darczyńców, a patronuje im m.in. "Gość Niedzielny".