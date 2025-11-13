Powód wyjaśnia koordynator akcji i zarazem jej pomysłodawca. - Z uwagi na mniejszą liczbę zebranych darów w tym roku zrobimy dogrywkę "Kredkobrania", bo wiemy, że są jeszcze szkoły, które nadal chcą dołączyć do naszej akcji. Dlatego umożliwiamy prowadzenie zbiórek w swoich środowiskach jeszcze do 21 listopada. Gorąco do tego zachęcamy. Potrzeby są naprawdę olbrzymie. Na pomoc czekają dzieci i młodzież w Ukrainie, na Białorusi i Łotwie - mówi Tomasz Konturek.

Ogólnopolska inicjatywa krakowskiej Fundacji "Ignatianum" ma pokazać polskim dzieciom i młodzieży zamieszkującym poza granicami Polski, że ich rodacy pamiętają o nich i w miarę swoich możliwości chcą im pomóc. - Prosty gest okazania wsparcia przez darczyńców może sprawić wielką radość uczniom. Wystarczy tak niewiele, by wywołać uśmiech małego dziecka lub starszego gimnazjalisty - podkreśla T. Konturek. - Dzięki wielkiej ofiarności do naszego magazynu w Krakowie trafiło, jak na razie, ponad 60 tys. sztuk przyborów szkolnych i materiałów plastycznych, w tym kredek, zeszytów, farb, pisaków, bloków rysunkowych, długopisów czy ołówków, a więc wszystkiego, co jest potrzebne do skompletowania wyprawek szkolnych - dodaje.

W ubiegłoroczną odsłonę inicjatywy włączyło się ponad 320 szkół, przedszkoli i różnych instytucji z całej Polski. Zebrano ponad 81 tys. sztuk różnego rodzaju nowych przyborów szkolnych i materiałów plastycznych o łącznej wartości 900 tys. zł.

Efekty zbiórek prowadzonych lokalnie należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do siedziby Fundacji "Ignatianum" przy ul. Kopernika 26 w Krakowie. Akcję można wesprzeć także finansowo - na konto Fundacji "Ignatianum" oraz na portalu www.zrzutka.pl. - Zebrane pieniądze przeznaczymy na zakup książek i lektur szkolnych oraz transport darów na Kresy - zapowiada organizator akcji.

Regulamin oraz szczegółowe informacje o "Kredkobraniu" można znaleźć na stronie www.kredkobranie.pl, otrzymać pod numerami telefonów: 785 042 119 i 882 696 737 oraz pocztą elektroniczną: kredkobranie@ignatianum.edu.pl lub kontakt@kredkobranie.pl.

Patronat honorowy nad akcją objęli m.in. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, Krzysztof Jan Klęczar, wojewoda małopolski, Gabriela Olszowska, małopolski kurator oświaty, oraz ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, rektor Akademii "Ignatianum" w Krakowie.