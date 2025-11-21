Dzieło na kartkach książki

Książka pt. "Dzieło - między ulicą a domem" to zbiór 20 rozmów z osobami, które na co dzień tworzą Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, a więc z braćmi kapucynami, pracownikami, wolontariuszami, darczyńcami oraz oczywiście osobami bezdomnymi. Autorka przez cały rok przyjeżdżała ze Śląska do Krakowa. - Chciałabym, by czytelnik poznał na jej kartach różne historie prawdziwych ludzi. Zarówno te o braku dachu nad głową czy o trudnościach z wykupieniem leków, jak i o uzależnieniach, ale także o nadziei, mimo przeróżnych przeciwności losu. Nadziei, która pojawia się często właśnie dlatego, że bohaterowie spotkali na swojej drodze Dzieło - mówi D. Szczawińska-Ziemba.

Dodaje, że tak częste wizyty w krakowskiej organizacji zmieniły jej sposób myślenia o niej. - Zobaczyłam, że działalność tej placówki nie polega na planowaniu i odhaczaniu sukcesów. Że to raczej wspólna droga, spotkanie drugiego, potrzebującego człowieka. Moim pragnieniem było ukazanie działalności charytatywnej nie jako opcji, ale istoty chrześcijaństwa, która buduje wiarę i Kościół - podkreśla autorka.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio to organizacja, która udziela pomocy doraźnej, specjalistycznej i mieszkaniowej prawie 1600 osobom bezdomnym w Krakowie. Książka przybliża kulisy jej działalności. - To podróż po radościach i trudach, które podejmujemy każdego dnia, by wesprzeć w niełatwej codzienności naszych podopiecznych. Mamy nadzieję, że dzięki tej książce świat zobaczy rzeczywistość, w której żyją, dylematy, przed którymi stają co dnia, jak i fakt, że mimo ubóstwa i braku domu nadal są oni zwyczajnymi ludźmi ze swoimi marzeniami - tłumaczy br. Konrad Baran OFMCap, dyrektor placówki.

Publikacja to nie tylko wspomnienia. To również cegiełka na działalność krakowskiego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. - Każdy, kto kupi książkę przez specjalną podstronę na naszej stronie internetowej: dzielopomocy.pl, wesprze budowę nowego miejsca naszej działalności, mającego służyć sortowaniu odzieży oraz rozwijaniu na większą skalę aktywizacji zawodowej osób bezdomnych. To bardzo szczytne plany i z góry dziękujemy za każdą okazaną pomoc - zachęca do sięgnięcia po publikację br. Baran.

Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio jest organizacją pożytku publicznego, powstałą 20 lat temu z myślą o ludziach, którzy utracili dom. W miejscu tym w prawdzie i równości pracownicy, bracia kapucyni i wolontariusze towarzyszą osobom bezdomnym w ich drodze do samodzielnego życia.

Fachowe i wszechstronne wsparcie odbywa się w prowadzonych przez Dzieło Centrach Pomocy przy ul. Loretańskiej 11 i ul. Smoleńsk 4 w Krakowie. Oprócz pomocy doraźnej - możliwości kąpieli, wymiany i wyprania odzieży - w centrach udzielane jest również wsparcie specjalistyczne: socjalne, zawodowe, prawne i duchowe.

Dodatkowo Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi program tzw. mieszkań wspieranych. Dzieło od wielu lat angażuje się również w akcje społeczne mające zwrócić uwagę otoczenia na problem, jakim jest bezdomność. Staje się tym samym głosem zapomnianych, zepchniętych na margines i uwięzionych w krzywdzących stereotypach osób bez domu.