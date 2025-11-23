Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Nowy Targ. Zespół Młode Podhale tańczy i śpiewa od 15 lat

Nowy Targ. Zespół Młode Podhale tańczy i śpiewa od 15 lat przejdź do galerii

Uczelniany Zespół Góralski "Młode Podhale", działający przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu, świętował w sobotę 22 listopada w Miejskim Centrum Kultury w stolicy Podhala jubileusz 15-lecia.

 
W ich wydaniu góralszczyzna ma się bardzo dobrze. Jan Głąbiński /Foto Gość

W ponaddwugodzinnym koncercie nie zabrakło podsumowań i wspomnień niezliczonych historii z 15-lecia zespołu. Niejednemu widzowi mogła zakręcić się łezka w oku. Założycielem zespołu był prof. Stanisław Hodorowicz, ówczesny rektor, który zaprosił do współpracy dr hab. Stanisławę Trebunię-Staszel i Andrzeja Stocha - etnografa, regionalistę.

Zespół Młode Podhale działa przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu od października 2010 roku. Zrzesza studentów, absolwentów oraz uczniów szkół średnich z całego Podhala. Prezentuje tradycyjną muzykę, taniec, śpiew i zwyczaje górali podhalańskich.

Swój dorobek artystyczny Młode Podhale miało okazję prezentować w kraju i za granicą. Zespół występował na festiwalach w Turcji, Serbii, Bułgarii, Szwajcarii, Macedonii i na Słowacji.  W 2013 r. reprezentował województwo małopolskie i uczelnię podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. W 2016 r. zespół miał okazję wystąpić przy tej samej okazji w Krakowie.

Młode Podhale co roku reprezentuje i promuje Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu na wielu imprezach na terenie całego kraju oraz uświetnia uroczystości i wydarzenia na uczelni. Zespół uczestniczył w wielu projektach, których efektem są zdjęcia członków w różnych publikacjach: "Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego", "Strój górali podhalańskich", "Atlas polskich strojów ludowych. Strój podhalański" oraz "Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej". Członkowie zespołu występowali również w operze "Ojciec Święty, Jana Paweł II na Podhalu".

Młode Podhale jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na konkursach i przeglądach, w tym Złotego Żywieckiego Serca w 2018 r., Złotej Ciupagi na 50. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem oraz I miejsca na 38. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego.

« 1 »
Góralszczyzna młodych

Foto Gość DODANE Dziś 06:10 AKTUALIZACJA Dziś 09:01

Góralszczyzna młodych

​Zespół Młode Podhale z Nowego Targu w sobotę 22 listopada świętował jubileusz 15-lecia.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 23.11.2025 06:11

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 