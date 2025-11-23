W ponaddwugodzinnym koncercie nie zabrakło podsumowań i wspomnień niezliczonych historii z 15-lecia zespołu. Niejednemu widzowi mogła zakręcić się łezka w oku. Założycielem zespołu był prof. Stanisław Hodorowicz, ówczesny rektor, który zaprosił do współpracy dr hab. Stanisławę Trebunię-Staszel i Andrzeja Stocha - etnografa, regionalistę.

Zespół Młode Podhale działa przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu od października 2010 roku. Zrzesza studentów, absolwentów oraz uczniów szkół średnich z całego Podhala. Prezentuje tradycyjną muzykę, taniec, śpiew i zwyczaje górali podhalańskich.

Swój dorobek artystyczny Młode Podhale miało okazję prezentować w kraju i za granicą. Zespół występował na festiwalach w Turcji, Serbii, Bułgarii, Szwajcarii, Macedonii i na Słowacji. W 2013 r. reprezentował województwo małopolskie i uczelnię podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. W 2016 r. zespół miał okazję wystąpić przy tej samej okazji w Krakowie.

Młode Podhale co roku reprezentuje i promuje Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu na wielu imprezach na terenie całego kraju oraz uświetnia uroczystości i wydarzenia na uczelni. Zespół uczestniczył w wielu projektach, których efektem są zdjęcia członków w różnych publikacjach: "Z Nowego Targu do Kieżmarku. Stroje ludowe pogranicza polsko-słowackiego", "Strój górali podhalańskich", "Atlas polskich strojów ludowych. Strój podhalański" oraz "Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej". Członkowie zespołu występowali również w operze "Ojciec Święty, Jana Paweł II na Podhalu".

Młode Podhale jest laureatem wielu nagród i wyróżnień na konkursach i przeglądach, w tym Złotego Żywieckiego Serca w 2018 r., Złotej Ciupagi na 50. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem oraz I miejsca na 38. Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego.