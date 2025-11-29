Zaproszenie do Skawy. Bosko kolędować dla Jezusa

Zaproszenie do Skawy kieruje ks. proboszcz Marek Ledwożyw. - Okres Bożego Narodzenia sprzyja utrwalaniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek. Postanowiliśmy zaproponować dzieciom i młodzieży możliwość prezentacji swoich muzycznych talentów. Zapraszamy na III edycję konkursu kolęd i pastorałek "Bosko kolędować dla Jezusa” - mówi duszpasterz.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w kilku kategoriach. Jako soliści mogą zaprezentować się dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z kl. od I do IV oraz dzieci ze szkoły podstawowej z kl. od V do VIII. Z kolei młodzież szkół średnich może pokazać się w zespołach muzycznych: wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Młodych artystów będzie oceniała komisja składająca się z nauczycieli uczących w szkole muzycznej. W koncercie laureatów wystąpią zdobywcy trzech pierwszych miejsc. Otrzymają oni pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne. 10 stycznia odbędą się przesłuchania konkursowe, a 11 stycznia koncert laureatów.

Szczegółowe informacje oraz regulamin i karty zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej parafii: skawa.sdb.org.pl.

III Konkursowi Kolęd i Pastorałek "Bosko kolędować dla Jezusa” patronuje m.in. "Gość Niedzielny”, a jego organizację wspierają liczni sponsorzy.