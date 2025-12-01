Krakowski

Ciche. Pomoc dla szpitala w Kamerunie

Ciche. Pomoc dla szpitala w Kamerunie

Ponad 2 tys. zł uzbierali na akcji słodkości mali górale ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem na Podhalu. Cała kwota zostanie przeznaczona na transport wyposażenia do budowanego szpitala w Kamerunie.

 
W akcję zaangażowały się uczennice ze szkolnego wolontariatu, za co podziękował im dyrektor szkoły Krzysztof Kula. Jan Głąbiński /Foto Gość

Pracownik SP Ciche 1 Małgorzata Wiśniewska podkreśla ogromną solidarność i wsparcie całej społeczności placówki oświatowej. - Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły to wydarzenie - za przygotowanie słodkości, pomoc w organizacji, zakupy oraz dobre serce. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało nam się zebrać aż 2091 zł! Razem możemy więcej! Dziękujemy za okazane wsparcie i solidarność z potrzebującymi - tłumaczy M. Wiśniewska, która była inicjatorem akcji.

Akcję zorganizowała grupa wolontariatu ze szkoły. Do kupienia były różne słodkości, a dodatkową atrakcją była możliwość zakupu rękodzieła wykonanego przez kobiety z Afryki - kolorowych poduszek i bransoletek, które wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci i dorosłych.

W akcję włączyli się rodzice, którzy chętnie upiekli ciasta. To nie pierwsza taka akcja w cichowiańskiej podstawówce. Społeczność szkolna wspierała wielokrotnie m.in. dzieci walczące z poważną chorobą. W szkole gościli też kilka razy misjonarze pracujący w Brazylii, Tunezji, Afryce.

publikacja 01.12.2025 12:45

