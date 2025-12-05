Nadzieja za kratkami

Akcja od lat rozpoczyna się z nadejściem Adwentu. Paczki trafiały najpierw do więźniów, którzy uczestniczyli w trynitarskim duszpasterstwie, później pomocą objęto wszystkich osadzonych. - To istotne działanie, gdyż przeżycie świąt Bożego Narodzenia w zamknięciu i z dala od bliskich jest naprawdę trudnym czasem. Człowiek przebywający w więzieniu potrzebuje wtedy szczególnie poczuć, że jego los może się odmienić, a jego życie nie jest innym obojętne. To niezwykłe źródło nadziei - tłumaczy o. Rafał Piecha OSST.

Trynitarze co roku przygotowują ok. 300 paczek z żywnością dla więźniów z krakowskich zakładów penitencjarnych. Aby upominki były jednakowe, trynitarze prowadzą zbiórkę pieniędzy na zakup niezbędnych produktów, w tym kawy, cukru, słodyczy. Do paczek trafiają także życzenia świąteczne i opłatek pobłogosławiony przez zakonników. - To gest, który ma wymiar wsparcia i uzupełnia znaczenie resocjalizacyjne i pokutne kary pozbawienia wolności - podkreśla trynitarz.

O. Piecha przyznaje, że zaangażowanie ludzi dobrej woli w inicjatywę to bezpośrednia realizacja uczynku miłosierdzia, który mówi o pocieszaniu więźniów. - Ten wyraz solidarności pozwala przenieść za mur więzienny odrobinę świątecznej radości, mogącej być niezwykłą siłą i nadzieją dla człowieka, który za kratkami mierzy się nieraz z rozpaczą, beznadzieją, monotonią i zagubieniem - podkreśla.

Całkowity koszt inicjatywy oszacowano na 24 tys. zł, a koszt jednej paczki - na 80 zł. Darowizny można wpłacać na konto Domu Zakonnego Zakonu Przenajświętszej Trójcy, z dopiskiem: "Święta w więzieniu".

Paczki przygotowane przez trynitarzy otrzymają więźniowie z Aresztu Śledczego w Krakowie oraz z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Krakowie-Nowej Hucie. Szczegółowe informacje o akcji są dostępne pod adresem www.trynitarze.pl.