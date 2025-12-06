Krakowski

Spektakl w reżyserii krakowskiego aktora Rafała Jędrzejczyka był kolejną odsłoną spotkań z bajką na scenie Miejskiego Centrum Kultury. Tym razem okazją było wspomnienie św. Mikołaja i oczywiście rozdanie prezentów dla najmłodszych.

 
Mikołajkowa narada, podczas której zapadają decyzje, kto ma iść z paczkami w dany region miasta. Jan Głąbiński /Foto Gość

Scena Miejskiego Centrum Kultury w sobotnie popołudnie 6 grudnia zaroiła się od św. Mikołajów, którzy nie tylko rozdali prezenty, ale i zaprezentowali spektakl pt. "Mikołajowe sekrety".

W prawie godzinnym przedstawieniu widz - ten młodszy, ale i ten starszy - dostał porcję dobrego humoru, z wartościowymi dialogami. Mikołaje odbywają naradę, kto ma gdzie iść z prezentami. Padają nazwy nowotarski osiedli i znanych miejsc: Bereki, Niwa, Polana Szaflarska, Bór na Czerwonem. Wyświetlana też jest mapa miasta. Wszystko się nieco komplikuje, bo do Mikołajów dołącza... pingwin, który wylądował przed chwilą na nowotarskim lotnisku i też chce dołączyć do paczki czerwonych postaci rozdających prezenty w mieście. Ostatecznie otrzymuje zgodę. Mikołajom z pomocą przychodzą też anioł i diabeł.

Niezwykle sympatyczne Mikołaje układają słowa do okolicznościowej piosenki, jeden z nich zasiadł nawet przy fortepianie. Potem oczywiście wszyscy razem śpiewają stworzony przez siebie utwór, otrzymując uzasadniony aplauz licznej publiczności.

Wydarzenie miało charakter charytatywny - można było kupić paczkę dla potrzebujących dzieci.

W trupie aktorskiej byli: Robert Furca, Alicja Krzystyniak, Ewa Bobek, Grzegorz Watycha, Marta Sadowa-Chorąży, Anna Gąsienica-Daniel, Arkadiusz Szymczyk, Justyna Pustówka, Łukasz Ambroży, Maciej Mikulski, Krystyna Mikulska, Ewa Garbacz, Jan Poręba, Robert Stasik i Katarzyna Podkanowicz.

publikacja 06.12.2025 21:35

