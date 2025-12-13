Nie o rekordy tu jednak chodzi, tylko o każdą rodzinę, oraz o każdą osobę, która znalazła się w tegorocznej bazie rodzin Szlachetnej Paczki.

Bieda ma się dobrze

- Nie chodzi nawet o przedmioty materialne, które dziś od rana są wypakowywane z paczek, choć, oczywiście, one są ważne, ale o przekonanie, że ci ludzie nie zostali sami, że obietnica, którą złożyła im Szlachetna Paczka, czyli tak naprawdę my wszyscy, to jest słowo, którego potrafimy dotrzymać - zauważa Konrad Kruczkowski z zarządu Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora Szlachetnej Packi. Dodaje, że są rodziny, które swoich darczyńców znalazły dopiero w ostatnich dniach i w ostatnich godzinach. - Choć to nie jest łatwe, to mam nadzieję, że wszyscy dostaną paczki do niedzieli do wieczora, lub ewentualnie tuż po tym terminie, czyli przed świętami Bożego Narodzenia - zaznacza Kruczkowski, spoglądając na licznik rodzin, do których dotarła już Szlachetna Paczka. Został on uruchomiony w Krakowskim Parku Technologicznym na Ruczaju 13 grudnia o godz. 8 rano, a w samo południe wskazywał on, że już ok. 30 proc. rodzin odpakowuje swoje wymarzone prezenty.

Ostatnie dni dla Stowarzyszenia "Wiosna" nie były jednak łatwe - w tym roku do bazy rodzin trafiło bowiem o prawie 3 tysiące rodzin więcej, niż w poprzedniej edycji akcji, i jeszcze wczoraj wczesnym wieczorem nie było gwarancji, że dla wszystkich znajdą się darczyńcy. Można nawet powiedzieć, że to było bardzo nerwowe odliczanie, od 3000 do upragnionego zera. - Na szczęście przez 25 lat istnienia Paczki nie było takiej sytuacji, że dla kogoś zabrało dobroczyńcy, dlatego do ostatniej chwili nie wyobrażaliśmy sobie, że trzeba będzie komukolwiek powiedzieć, że dla niego nie będzie jednak Szlachetnej Paczki. W tym zaś, że znowu się udało, wielka jest zasługa mediów, które ponad wszelkimi podziałami mówiły o Paczce i razem z nami szukały darczyńców - przekonuje Konrad Kruczkowski. Prawda jest też taka, że gdy w piątkowy wieczór licznik na chwilę zatrzymał się na liczbie pięciu rodzin oczekujących na darczyńców, zarząd Wiosny zdecydował, że zrobi paczki dla tych rodzin. - Bieda w Polsce ma się dobrze. Zbyt dobrze. Opowiedzieliśmy o tym w Raporcie o biedzie opublikowanym w listopadzie. Jasno wynika z niego, że w naszym kraju ok. 2 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Gdyby wszystkie te osoby zamieszkały w jednym mieście, to powstałby Biedańsk. Kolejnych 5 mln żyje w "obwarzanku" Biedańska, czyli łącznie mamy 7 mln osób żyjących w biedzie - podkreśla K. Kruczkowski.

To są ludzie, którzy nie realizują recept, bo nie mają za co wykupić leków. To są ludzie, którzy marzną w zimie, bo nie stać ich na ogrzewanie mieszkania, albo nie mają bieżącej wody. To są dzieci, które w szkole wyglądają prawie jak wszystkie inne, ale nie zapraszają rówieśników do domu, bo nie chcą pokazywać jak wygląda ich dom. To są dzieci, które nie jeżdżą na szkolne wycieczki i nie bawią się w klasowe "Mikołajki". - Dlatego właśnie dziś czujemy radość, że życie blisko 20 tys. osób zmieni się i że w ich sercach zamieszka nadzieja. Myślę chociażby o seniorach, którzy już będą mogli zjeść ciepły posiłek, o którym do wczoraj marzyli, i o dzieciach pani Kasi, które do wczoraj zasypiały na zimnym betonie. Darczyńca zapowiedział, że nie tylko od dziś będą miały łóżka, ale również obiecał remont mieszkania, by ta rodzina mieszkała godnie - cieszy się Konrad.

Powietrze pachniało euforią

Radość wypełniała zaś Krakowski Park Technologiczny przez cały dzień i aż po brzegi, bo weekend cudów to przecież święto nie tylko obdarowanych rodzin, ale także wolontariuszy oraz darczyńców i ambasadorów Szlachetnej Paczki, którzy w ostatnich tygodniach szczególnie mocno zaangażowali się w akcję. Nie będzie nawet grama przesady w stwierdzeniu, że euforia wręcz unosiła się w powietrzu (i unosić się będzie jeszcze jutro, czyli przez całą niedzielę), bo zarówno do tego magazynu medialnego, jak i do wszystkich innych magazynów Szlachetnej Paczki, co chwilę przyjeżdżali darczyńcy, a wolontariusze przejmują wszystkie pięknie zapakowane pudła, kartony, i podarunki mające wszelkie możliwe kształty, lekkie, ciężkie i tak bardzo ciężkie, że trudno unieść je jednej osobie. Co chwilę też z magazynów wyjeżdżają zapakowane po brzegi samochody, by dotrzeć z nimi tam, gdzie ktoś czeka na swoją gwiazdkę z nieba.

Lidia Bogaczówna wrażliwością na drugiego człowieka mogłaby obdzielić jeszcze 10 osób... Monika Łącka /Foto Gość

Od wielu lat wśród ambasadorów i darczyńców jest Lidia Bogaczówna, krakowska aktorka, która Szlachetną Paczkę przygotowuje zarówno ze swoimi bliskimi, jak i ze studentami. A ponieważ ma ona dar zjednywania sobie ludzi, to w tym roku efekt jest taki, że dzięki staraniom pani Lidii powstały trzy dodatkowe paczki. - Ludzie ubodzy, choć mają mniej od nas, nie są od nas gorsi. Zasługują na taki sam szacunek jak my. Jedna z naszych paczek powędrowała do dziennikarza, który stracił pracę, ponieważ musi zajmować się swoją niepełnosprawną córką. Jej mama została pozbawiona praw rodzicielskich za przemoc stosowaną wobec dziecka. Druga paczka trafiła do pana, który jest psychologiem, pracował w szpitalu, lecz po wypadku stracił pracę, a że jest samotny, to dziś nie ma nic. O czym marzy? O grubym zeszycie i piórze, by mógł zapisywać poezję, którą tworzy. Ludzie mówią często, że inni są sami sobie winni, że bieda to stan umysłu, że trzeba było się wziąć do pracy... A ja powiem: proszę państwa! My nigdy nie wiemy co będzie jutro, bo życie może nam się zawalić z dnia na dzień. Nie poprawiajmy więc sobie samopoczucia dając 10 zł komuś, kto żebrze, tylko zróbmy Szlachetną Paczkę - zachęca L. Bogaczówna, a Łukasz Supergan, który po raz drugi przygotowywał Paczkę Ludzi Gór dopowiada, że zrobienie Paczki daje nie tylko satysfakcję, ale też wewnętrzną moc pomagania tym, którym jest ciężko i sami sobie nie poradzą. - W tym roku zrobiliśmy Paczkę pani, której mąż zmarł na raka, a ona została z dwójką dzieci. Chciałaby pracować i wziąć na siebie utrzymanie rodziny, ale nie może, bo zdrowie jej na to nie pozwala. Dostaną więc Szlachetną Paczkę, która powinna solidnie odmienić ich sytuację - rozpromienia się Ł. Supergan i zapewnia, że przygotowanie Paczki było piękną przygodą, która jeszcze bardziej jednoczy każdą grupę przyjaciół. Wtóruje mu Jarek Pająk z Kabaretu Paranienormalni. - Paczkę zrobiliśmy po raz pierwszy. Wybraliśmy panią Genowefę, która mieszka z córką i wnuczką. Od dziś będą miały m.in. nowy piekarnik, ciepłe kurtki. Gdy wybieraliśmy wszystkie potrzebne rzeczy, czuliśmy, że to fantastyczne doświadczenie i dlatego za rok będzie powtórka. Bo dać komuś uśmiech to bezcenna sprawa - zapewnia Jarek Pająk. Co ciekawe, od lat angażuje się on w działania dobroczynne, organizując m.in. pokazy kabaretowe w małych miejscowościach, a dochód z nich przeznaczony jest na edukację młodzieży, by miejsce zamieszkania nie przekreślało szansy na życiowy sukces.

Wśród tegorocznych darczyńców są też górnicy i pracownicy Kopali Soli "Wieliczka", którzy przygotowali Paczki dla dwóch rodzin z Wieliczki. Co ważne, są to rodziny byłych albo obecnych pracowników kopalni, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. - Były radość, frajda i satysfakcja z tego, że możemy pomóc. W te paczki włożyliśmy wiele serca i… soli, na szczęście. Staraliśmy się przygotować rzeczy pierwszej potrzeby, np. opał na zimę. Zamówiliśmy też wyposażenie kuchni, bon na zakup okularów z konsultacją u optyka oraz bon na basen w ramach rehabilitacji dla pana, który jest po wypadku - opowiada Magdalena Kot z zespołu prasowego kopalni.

Paczkę zrobili m.in. wieliccy górnicy. Monika Łącka /Foto Gość

Marzenie o swetrze i morzu

Odczucie ulgi połączone ze wzruszeniem i jeszcze większą wiarą w drugiego człowieka. Właśnie takie emocje towarzyszą dziś Joannie Sadzik, prezesce Stowarzyszenia "Wiosna". Nie kryje ona też, że jeszcze na początku tego tygodnia w "Wiośnie" panował strach, czy 3 tysiące rodzin więcej w bazie nie przekroczy możliwości darczyńców. - Była niepewność, było drżenie serca. A że się udało, to każdy, kto podjął się zrobienia Paczki, a zwłaszcza każdy, kto zrobił to pierwszy raz, jest dla mnie bohaterem. Bo nie wystarczy tylko kliknąć w guzik „wybieram rodzinę”. Trzeba jeszcze zebrać grupę osób, które się w tę akcję włączą, skoordynować działania i doprowadzić wszystko do finału. Dziękuję, że wspólnie zrobiliśmy coś wielkiego - mówi J. Sadzik i na jednym wdechu wymienia rodziny, które tylko dziś zrobiły na niej mocne wrażenie. To chociażby historia starszego małżeństwa: Edwarda i Heleny - gdy wolontariusze zaczęli wnosić paczki, to oni byli przekonani, że dostaną dwie małe paczuszki. Przy czwartej dopytywali, czy to na pewno dla nich, a gdy wniesionych zostało dwadzieścia kilka paczek, popłakali się. Pani Helena powiedziała, że od dawna nie widziała tyle jedzenia, i że w tym roku będą mieli święta. W kolejnej paczce był voucher na buty, a pani Helena dostała też piękny zielony sweter. To jej mąż powiedział wolontariuszom o marzeniu swojej żony. Gdy pani Helena go wyjęła, znów się popłakała.

- Jest też mały Paweł, czteroletni chłopiec, który dostał bluzę z postaciami z ulubionej bajki. Gdy ją ubrał, wpadł w taki zachwyt, że nie zdejmie jej pewnie do wieczora. Jest także historia starszej pani, która myślała, że dostanie paczkę z żywnością i środkami czystości, a tymczasem w paczce był telewizor. Pani mieszka na trzecim piętrze, w czteropiętrowym bloku bez windy i od wielu, wielu lat nie wychodzi na zewnątrz. Mówiła, że chciałaby usłyszeć czyjś głos w swoim domu, bo rozmawia tylko z opiekunką z MOPS, która do niej przychodzi. Od dziś ma telewizor oraz piękny czerwony fotel, by wygodnie oglądać filmy - cieszy się Joanna Sadzik, a na "deser" swojej opowieści zostawia historię pani, która wyszła z bezdomności. Znalazła pracę, ale ledwo wiąże koniec z końcem, dlatego nie miała ani pralki, ani lodówki. Wspominając swoją dobrą przeszłość, powiedziała, że raz w życiu widziała morze i że przed śmiercią chciałaby je znów zobaczyć. - Może trudno w to uwierzyć, ale darczyńca postanowił spełnić to marzenie. Okazało się, że pewien ośrodek wczasowy dołożył się do prezentu i pani dostała nie tylko kilkudniowy pobyt nad morzem, ale też bilet na pociąg i kilka zabiegów w pakiecie. To jest niespodzianka, której się absolutnie nie spodziewała. Inna starsza pani marzyła z kolei o tym, by pójść na koncert do krakowskiej filharmonii. Pójdzie! Jeszcze inna pani zwierzyła się wolontariuszowi, że zepsuło się jej żelazko, a ona chciałaby chodzić do kościoła w wyprasowanej bluzce, jak jej koleżanki. Chciałaby też móc suszyć włosy suszarką, bo nie stać jej na ogrzewanie mieszkania. Ma już i żelazko, i suszarkę - wzrusza się szefowa "Wiosny".

Magazyn medialny był też dziś miejscem, gdzie darczyńcy, wolontariusze i goście mogli wspólnie celebrować sukces akcji. Robili sobie pamiątkowe zdjęcia, pili pyszną kawę, częstowali się smakołykami i dekorowali świąteczne pierniczki. A potem wszyscy poszli w świat, by Paczką zarażać innych, by za rok darczyńców było jeszcze więcej.

W tym roku Paczkę wspiera medialnie m.in. "Gość Krakowski".