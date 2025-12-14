W sobotnie popołudnie, 13 grudnia, wolontariusze czekają na "Gościa Krakowskiego" na jednym z nowohuckich osiedli. Towarzyszą im strażacy ochotnicy, którzy sprawnie wypakowują Szlachetną Paczkę, czyli całkiem sporo paczek - małych, większych i największych, lekkich i ciężkich - by wspólnymi siłami wynieść je na pierwsze piętro kamienicy. Tam, w malutkim mieszkaniu, mieszka pan Piotr. Jego towarzyszką jest kotka podarowana przez siostrzeńca, by Piotr nie był sam, by samotność zbyt mocno mu nie doskwierała. Gdy pukamy do drzwi, jego twarz rozpromienia uśmiech.

- Wolontariuszka Ania, która dowodzi tutaj wszystkim, to anioł kobieta - mówi pan Piotr patrząc, jak na jego łóżku przybywa pięknie opakowanych paczek. Rok temu też dostał Szlachetną Paczkę - zarówno wtedy, jak i teraz, o włączenie pana Piotra do akcji poprosił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który opiekuje się niepełnosprawnym mężczyzną. Rok temu dostał m.in. łóżko z wygodnym materacem, dostosowanym do jego stanu zdrowia

- Kiedyś moje życie wyglądało inaczej. Skończyłem psychologię kliniczną na UJ, a potem jeszcze Akademię Muzyczną - moją specjalnością jest fortepian. Kocham muzykę, zwłaszcza klasyczną. Nie mogę bez niej żyć i chcę, by mnie otaczała, bo chociaż ona daje mi radość w tej sytuacji, w której jestem - zamyśla się pan Piotr, a wolontariuszka Ania dodaje, że umówili, iż Piotr jeszcze na tyle "postawi się do pionu", by kiedyś coś dla niej zagrać. - Może Szlachetna Paczka pomoże spełnić i to marzenie? Bo ja bardzo chciałbym zagrać Ani piękną serenadę! Byle tylko jej mąż nie był zazdrosny - zapewnia mężczyzna.

Choroba sporo zmieniła w jego codzienności i dziś pan Piotr nie wychodzi już z domu, a po mieszkaniu porusza się z dużym trudem. W sprzątaniu pomaga mu siostrzeniec, który przychodzi co tydzień, w sobotę, i ogarnia ważna sprawy. - I to najbardziej mnie boli, że nie mogę wyjść na pole, odetchnąć świeżym powietrzem, tylko jestem skazany na moje cztery ściany - przyznaje. To oznacza, że nie może on pracować, więc zasiłki, jakie dostaje, praktycznie nie pozwalają na przetrwanie. Dlatego wspiera go MOPS. - Mam plan, żeby Piotr jednak podjął próbę leczenia. Wraz z innymi wolontariuszami bardzo go do tego motywujemy. Mam nadzieję, że wtedy coś by się zmieniło w jego codzienności. Ma dopiero 57 lat, jest świetnie wykształcony, więc jest czas, by to jego życie było lepsze - zaznacza Ania.

Pan Piotr otwiera kolejne paczki i mówi, że brak mu słów, by wyrazić wdzięczność za wszystko, co dostaje. Pierwsza transza paczek przyszła do niego kilka dni wcześniej, w Mikołajki, i od tego dnia pan Piotr ma m.in. nową lodówkę i czajnik. Teraz, w weekend cudów, odpakowuje środki czystości, zapas żywności (zapewnia, że to wystarczy mu nawet na pół roku), odzież i inne prezenty np. świąteczne ozdoby. Darczyńca wiedział, że pan Piotr uwielbia muzykę, dlatego w paczkach nie zabrakło płyt klasyków. - To mój ulubieniec - mówi mężczyzna pokazując płytę Andre Rieu. - Kiedyś nawet byłem na jego koncercie. Mistrz! Dziękuję! - wzrusza się Piotr i dodaje: - Szlachetna Paczka dała mi naprawdę dużo radości i wiele dla mnie znaczy. Przy tych "drobniakach" (chodzi o pieniądze z zasiłku - przyp. aut.) każda pomoc jest na wagę złota - podkreśla, gdy się już żegnamy.

- Nie mieliśmy wątpliwości, że pan Piotr ponownie potrzebował takiego wsparcia. Nawet nie miał lodówki, a nie da się trzymać żywności na parapecie. Wspieramy go także psychicznie i bardzo chciałabym, by przyszedł taki moment, że coś się zmieni na plus - przyznaje Ania, gdy już wracamy. Czym zaś dla niej jest bycie wolontariuszką Paczki? - Niesamowitą radością. To, co przeżywam przez cały weekend cudów widząc, jak ludzie płaczą z radości, sprawia mi ogromną radość, ładuje moje wewnętrzne baterie i motywuje mnie do dalszego działania. Pracuję w korporacji, gdzie nie mam styczności z ubogimi ludźmi, więc wolontariat jest zderzeniem z innym światem. Móc pomagać innym osobom to jest rzecz bezcenna. Polecam wszystkim, a kto się zdecyduje, by wejść w szeregi wolontariuszy Paczki, na pewno nigdy nie będzie żałować - przekonuje.

Kolejna edycja Szlachetnej Paczki, która w tym roku dotarła do prawie 20 tys. rodzin w całej Polsce, już za rok. W tym roku akcję wspierał medialnie "Gość Krakowski".