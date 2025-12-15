Odkurzyli dominikańskie dziedzictwo

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia o godz. 18 w klasztorze dominikanów przy ul. Stolarskiej 12, w auli św. Tomasza z Akwinu (III piętro). Wstęp wolny. Wydarzenie podsumowuje i promuje projekt "II etap konserwacji zachowawczej archiwaliów klasztorów dominikańskich z zasobu Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów wraz z przygotowaniem i udostępnieniem w Internecie elektronicznych inwentarzy archiwalnych”, realizowany w ramach zadania publicznego "Wspieranie działań archiwalnych 2025". W konkursie wzięło udział 38 oferentów z całej Polski, z których 14 otrzymało dotację. Dominikański projekt zajął 2. miejsce.

W trakcie spotkania Marcin Sanak, archiwista, koordynator projektu, będzie mówił o archiwaliach klasztorów dominikańskich poddanych konserwacji i inwentaryzacji w 2025 r., zaś Anna Żukowska-Zielińska, konserwator materiałów archiwalnych, opowie o tegorocznych pracach przy konserwacji wspomnianych archiwaliów.

Będzie można zobaczyć także wybrane dokumenty, które niedawno konserwowano. - Tegoroczne prace konserwatorskie objęły ponad 100 jednostek archiwalnych datowanych na okres od XV do XX w. Dokumenty pergaminowe i papierowe oraz dokumentacja aktowa i fotograficzna wchodzą w skład 22 zespołów klasztorów dominikańskich położonych na terenie współczesnej Polski, Ukrainy, Białorusi i Łotwy. Konserwacji zachowawczej poddano akta klasztorów w Agłonie, Barze, Bełzie, Bochni, Bohorodczanach, Brodach, Brzegu, Brześciu Kujawskim, Brześciu Litewskim, Buczaczu, Busku, Byszowie, Chełmnie, Czerkasach, Czernelicy, Czortkowie, Górze Kalwarii, Haliczu, Horodle, Janowie Lubelskim, Janowie Podlaskim i Jazłowcu - informuje koordynator projektu. - W jego ramach przeprowadzono również prace związane z opracowaniem i inwentaryzacją archiwaliów. W grudniu 2025 r. 22 inwentarze zespołów zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach oraz na stronie internetowej Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów, którym kieruje od 2009 r. o. dr Ireneusz Wysokiński - dodaje M. Sanak.

Tegoroczna konserwacja była kolejnym etapem konserwowania zasobu dominikańskiego archiwum prowincjalnego, które obejmuje archiwalia nie tylko polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, lecz także ruskiej, litewskiej i galicyjskiej. - Na bogaty zasób archiwum składają się m.in.: setki dyplomów pergaminowych sięgających XIII w., wielkoformatowe księgi liturgiczne ze zdobnymi inicjałami, średniowieczne i nowożytne rękopisy dzieł zakonników, akta klasztorów, bractw różańcowych i kapituł prowincjalnych, a także spuścizny wybitnych kaznodziejów, duszpasterzy i uczonych - wylicza M. Sanak.