Razem zrobiliśmy naprawdę wielką rzecz!

To więcej niż rok temu i kiedykolwiek wcześniej, co oznacza, że więcej potrzeb zostało zauważonych i zaspokojonych, i że więcej osób nie zostało samych ze swoimi problemami. A gdyby wszystkie te osoby mieszkały w jednym mieście, byłoby to miasto większe niż Pruszcz Gdański, Bełchatów czy Cieszyn.

- I za to dziękujemy. W świecie pełnym wyzwań potrafiliśmy się zatrzymać, spojrzeć na drugiego człowieka i odpowiedzieć na jego potrzeby. Dziękujemy za waszą energię, wrażliwość i gotowość do niesienia dobra - to dzięki wam ta historia znów mogła się wydarzyć. Ten rok po raz kolejny pokazał, jak ogromną siłę ma wspólne działanie. Razem zrobiliśmy wielką rzecz - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia "Wiosna".

Szlachetna Paczka A.D. 2025 połączyła w pomaganiu prawie 720 tys. osób, przy czym w kompletowanie paczek zaangażowało się ponad 550 tys. darczyńców. Paczki najczęściej powstawały w dużych grupach - średnio jedną paczkę robiło aż 27 osób.

W paczkach znalazły się rzeczy o wartości 84 120 914 zł, a od początku działania Szlachetnej Paczki, czyli przez 25 lat, potrzebującym rodzinom przekazano pomoc o wartości przekraczającej 795 mln zł. Za każdą złotówką kryje się zaś bardzo konkretna rzecz, na której zakup kogoś nie stać. Średnia wartość paczki dla jednej rodziny utrzymała się natomiast na tym samym poziomie, co przed rokiem, i wyniosła ponad 4200 zł.

Warto jeszcze dodać, że serce Szlachetnej Paczki bije wszędzie tam, gdzie pracują wolontariusze. W tym roku było ich ponad 13 tys. i to m.in. dzięki nim Szlachetna Paczka otworzyła 686 obszarów działania na terenie całej Polski. To o 46 więcej niż w ubiegłym roku.

W miniony weekend, czyli w Weekend Cudów, w tysiącach domów nie brakowało więc radości, wzruszeń oraz łez szczęścia. - Wiecie, jak to dobrze, gdy ktoś po tylu latach cię zauważy? - mówiła ze łzami w oczach pani Dorota, wyjmując z pięknie opakowanego pudełka kartkę z życzeniami od darczyńców. Dzięki Szlachetnej Paczce wreszcie będzie mogła zadbać o swoje rany - nie tylko te wyrzeźbione w sercu przez wieloletnią samotność i poczucie odrzucenia, ale także te na ciele, po zabiegach chirurgicznych. Do tej pory opatrunki były dla niej zbyt drogie i nie mogła sobie pozwolić na kupienie ich. Dlatego rany wciąż się jątrzyły. Teraz jest szansa, że w końcu wszystko będzie dobrze.

Otrzymanie paczki to jednak nie tylko materialna pomoc, ale nade wszystko świadomość obecności drugiego człowieka, który podarował na święta nadzieję na realną zmianę życia. A trzeba pamiętać, że wśród osób obdarowanych paczką wiele jest osób chorych, starszych (seniorów było aż 6306 osób), samotnych, z niepełnosprawnościami, uwięzionych w swoich czterech ścianach. Co ważne, paczka dotarła również aż do 22 208 dzieci.

Szlachetną Paczkę można wspierać przez cały rok. Jak to zrobić? Szczegóły można znaleźć na www.szlachetnapaczka.pl. W tym roku akcję, przez cały czas trwania kampanii, medialnie wspierał m.in. "Gość Krakowski".