W oczekiwaniu na ingres kard. Grzegorza Rysia do katedry na Wawelu

"Światło, nosisz je w sobie" - Marcin Jakimowicz rozmawia z o. Jackiem Hajnosem OP, autorem obrazu, który znalazł się na okładce tego numeru "Gościa", o promieniowaniu wewnętrznym światłem.https://some.lu/vCqfHLBlyO

"Zapomniany prolog do pasterki" - Agnieszka Huf opowiada o Kalendzie - kronikarskim opisie narodzin Jezusa na tle historii świata.https://some.lu/7hRaInvE1L

"Standard betlejemski" - Franciszek Kucharczak rozmawia z ks. dr. Dawidem Ledwoniem o tym, co wynika z biblijnych opisów narodzenia Bożego.https://some.lu/Q44PzMY6eX

"W sztafecie z ojcem Górą" - Magdalena Dobrzyniak zastanawia się, czy duszpasterska wizja zmarłego przed dekadą dominikanina przetrwała próbę czasu, kryzysy i zmiany społeczne ostatnich lat.https://some.lu/7vs5nbENnS

"Dialog wiele zmieni" - Andrzej Grajewski rozmawia z prof. Grzegorzem Motyką o tym, jak dialog polsko-ukraiński dotyczący zbrodni wołyńskiej może doprowadzić do pojednania.https://some.lu/znKWFe8lH9

"Okno, które otwiera serca" - Katarzyna Widera-Podsiadło przytacza poruszające historie z okien życia.https://some.lu/sTS9bvwJbD

"Idę własną ścieżką" - Agata Puścikowska rozmawia z Piotrem Pawlakiem, półfinalistą tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, o muzyce, która jest radością, wierze, która ukierunkowuje życie, i smaku porażki.https://some.lu/KQdHRElQW8

"Dzieciak Pana Boga" - Przemysław Kucharczak opowiada historię Krzysztofa, który za pobicia i włamania spędził w więzieniach 19 lat, a teraz jest kościelnym i nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej.https://some.lu/KsRT2gR0mZ

"W nowym światowym ładzie" - Wojciech Teister rozmawia z dr. Sławomirem Dębskim o marnowaniu szansy, jaką Polsce daje nowa strategia USA.https://some.lu/Hou1LtfOUr

"Zagadki Vermeera" - Szymon Babuchowski odkrywa tajemnice zmarłego 350 lat temu artysty.https://some.lu/tsJaAxlvGU

