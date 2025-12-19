Każdego dnia z warsztatów terapii zajęciowej w Pobiedniku Małym korzysta 35 osób i wszyscy, jednym głosem, mówią, że chcieliby, aby zjawił się św. Mikołaj, albo dobra Gwiazdeczka, którzy sprawią, że dojście do budynku, będącego ich drugim domem, nie będzie już trudnym wyzwaniem wymagającym utrzymania równowagi oraz ostrożnego stawiania kolejnych kroków. Pół biedy było w sezonie ciepłym, gdy było sucho i wystarczyła "mała akrobatyka", czyli pokonanie połamanych i wystających płyt chodnikowych. Teraz, zimą, skalę trudności podbijają kałuże, deszcz, śnieg, a czasem nawet lód. - Można upaść i zrobić sobie krzywdę - stwierdza Krzysiek, jeden z uczestników WTZ, a Alicja Glanowska-Sowa, kierowniczka tego miejsca dodaje, że bezpieczeństwo podopiecznych to dla niej sprawa najważniejsza, dlatego chce zrobić wszystko, by już wkrótce powstała nowa droga. Stan tej obecnej od dawna był kiepski, a pogorszyły go ciężkie maszyny poruszające się tędy podczas prac związanych m.in. z wykonaniem kanalizacji. Problem w tym, że cała inwestycja będzie kosztować ponad 214 tys. zł, dlatego WTZ musi dołożyć wkład własny w wysokości prawie 43 tys. zł.

Jesienią została więc uruchomiona zbiórka na ten cel (https://pomagam.pl/nowadrogadowtz), ale na liczniku nie ma jeszcze połowy potrzebnej kwoty. Stąd pomysł, by akcja zaistniała nieco bardziej w mediach w okresie świąteczno-noworocznym, gdy dużo firm, instytucji, a także osób prywatnych chce zrobić dla innych coś dobrego. - Każda wpłacona złotówka będzie dla nas podarkiem od św. Mikołaja - zapewnia A. Glanowska-Sowa, choć, wiadomo - im większa wpłata, tym szybciej rozpoczną się prace, które powinny zakończyć się do 31 marca 2026 r. - Co dziesiątą nie anonimową wpłatę powyżej 10 zł nagradzamy aniołem wykonanym przez uczestników WTZ w pracowni ceramiczno-technicznej - zachęca szefowa tego miejsca i dodaje, że z drogi lubili korzystać również okoliczni mieszkańcy, gdy np. skracali sobie trasę na znajdujący się nieopodal cmentarz. Nie ma jednak mocnych - coraz rzadziej ktoś próbuje się z nią mierzyć. Przetestowała ją także nasza redakcja i nawet samochód nie był zachwycony tym, po czym przyszło mu się "toczyć", bo o jeździe nie ma mowy.

Wnętrza warsztatów terapii zajęciowej tętnią zaś życiem, bo wychowawcy dwoją się i troją, by każdy, kto tutaj przychodzi, rozwijał swoje talenty i coraz lepiej radził sobie w codzienności. - Napije się pani z nami kawy? - pyta Agnieszka, która z WTZ korzysta od wielu lat, gdy wraz z Alicją Glanowską-Sową i Anną Goździk-Rękas odwiedzamy kolejne pracownie. Jest ich siedem, a w pracowni gospodarstwa domowego, gdzie codziennie przygotowywane są proste posiłki, trwa właśnie sprzątanie po śniadaniu. Naczynia zmywa Agnieszka, która opowiada, że niedawno w WTZ świętowała swoje urodziny i wszyscy częstowali się pysznym tortem. Honorowe miejsce w tej pracowni zajmuje ekspres do kawy, od której wszyscy zaczynają dzień. - Skoro my, jako kadra, lubimy się jej wspólnie napić, to dlaczego nie mieliby jej z nami pić uczestnicy warsztatów? Są osoby, które już całkiem dobrze sobie z nim radzą - komentuje A. Goździk-Rękas. - Kilka lat temu udało się nam kupić małego busa i obie z Alą mamy uprawnienia, by nim kierować. Robimy więc też małe wycieczki, np. do kawiarni, by każdy wiedział, jak zachować się w takim miejscu - dodaje.

W pozostałych pracowniach (ceramiczno-technicznej, aktywizacji zawodowej i zleceń, aktywizacji osobistej i społecznej, urządzeń biurowych - czyli komputerowej, ogrodniczej i rękodzieła) kwitnie natomiast praca twórcza, a czas ponagla, ponieważ trzeba zdążyć wykonać zamówienie specjalne. Już po raz trzeci firma Hitachi poprosiła WTZ w Pobiedniku Małym o wykonanie upominków, które zostaną dołączone do świątecznych paczek dla pracowników. - Za pierwszym razem robiliśmy choinki, rok temu - renifery, a teraz są to ceramiczne śnieżynki i musi ich być 1600 - wyjaśnia A. Glanowska-Sowa. Zadania zostały więc podzielone i odwiedzając kolejne pracownie, można zaobserwować, jak coś, co początkowo tylko przypominało śnieżynkę, stopniowo zamienia się w taką ozdobę, którą każdy chciałby znaleźć pod choinką! Ostatnim etapem jest naklejanie etykietek i pakowanie tych małych dzieł sztuki. Uczestnicy WTZ zapewniają też, że potrafią wykonać mnóstwo innych pięknych rzeczy i pokazują jesienne ozdoby, efektowne flakony, czy palmy i stroiki, które zostały z Wielkanocy. Większość prac zostaje jednak sprzedana na najróżniejszych kiermaszach (np. przed Bożym Narodzeniem w firmie Nokia).

Uczestnicy WTZ wykonali kawał dobrej roboty. Śnieżynki są piękne! Monika Łącka /Foto Gość

- Święta Bożego Narodzenia nie mogłyby tu zaistnieć bez kartek, które co roku wykonujemy i które można u nas kupić, by potem wysyłać je w świat i aby jeszcze więcej osób dowiedziało się o WTZ w Pobiedniku Małym. Kartki zamawiają też u nas różne instytucje oraz firmy - uśmiecha się Anna Goździk-Rękas. Tłumaczy , iż zadaniem warsztatów jest maksymalne przygotowanie uczestników do samodzielności i do podjęcia pracy - na miarę ich możliwości. To przygotowanie dokonuje się również podczas zajęć popołudniowych (m.in. sportowych, muzycznych i teatralnych) i w kołach zainteresowań (plastycznym, rękodzielniczym, muzyczno-recytatorskim, gier planszowych i edukacyjnych oraz turystyczno-krajoznawczym). Chętni korzystają również z aktywizacji zawodowej i zajęć rehabilitacyjnych, podczas których trenują swoje mięśnie i pracują nad utrzymaniem prawidłowej sylwetki. Gdy odwiedzamy WTZ, w sali rehabilitacyjnej ćwiczy Krysia, która jeździ na rowerze stacjonarnym i cieszy się, że potrafi to już robić coraz szybciej i szybciej. Krzysiek, którego z kolei spotykamy w sali obok i który akurat przesadza doniczkowe kwiaty, wyjaśnia, iż w warsztatach wszyscy wiedzą, że trzeba nie tylko dbać o czystość pomieszczeń, ale nade wszystko umieć porządnie posprzątać. - Oprócz tego dbamy o ogród, a ja nauczyłem się kosić trawę, jeżdżąc na specjalnym urządzeniu - mówi z dumą. - Uczymy także umiejętności związanych z pracą biurową - np. drukowania, kserowania, cięcia papieru na gilotynie. Kiedyś może się im to bardzo przydać - nie ma wątpliwości Alicja Glanowska-Sowa.

Kartki dekoruje Róża. Monika Łącka /Foto Gość

Warto dodać, że warsztaty w Pobiedniku Małym wielokrotnie były już nagradzane i doceniane przez różne instytucje. Efektem tego są także inne zlecenia (oprócz tegorocznych śnieżynek), jakie realizują podopieczni tego miejsca. - Od trzech lat uczestniczymy w odlotowej akcji i wykonujemy statuetki na międzynarodowe zawody balonowe organizowane w Nowym Targu przez Kraków Ballon Team. O statuetki poprosiła nas też kiedyś firma Capgemini i jedna z nich powędrowała aż do Indii. Jesteśmy więc znani na krańcach świata - śmieje się szefowa WTZ.

Alicja i Anna prezentuje nagrody, jakie otrzymały warsztaty. Monika Łącka /Foto Gość

Być może to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie fakt, iż cały zespół pracowników WTZ tworzy grupę zgranych przyjaciół, którzy dzięki takim dobrym relacjom mają też dobry kontakt z uczestnikami warsztatów. Ci zaś czują się tutaj bezpiecznie i wiedzą, że są traktowani z szacunkiem i dużym zaufaniem. - Tu jest jak w drugim domu. Po prostu dobrze - podsumowuje Krzysiek.

Każdy, kto chciałby wesprzeć wybrukowanie drogi dojazdowej do WTZ, może kontaktować się z WTZ (wtz.pobiednik@ognisko.org.pl, tel. 12 287 30 52) lub z naszą redakcją.