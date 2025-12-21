Krakowski

Przejażdżka zaprzęgiem konnym wokół Rynku ze św. Mikołajem, kilka stoisk ze świątecznymi ozdobami, potrawami i przyjemne dźwięki z plenerowej sceny. 21 grudnia zainagurowano tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarnym Dunajcu.

 
Orkiestra Dęta OSP w Czarnym Dunajcu zagrała już świątecznie. Jan Głąbiński /Foto Gość

Na odwiedzających czekają liczne stoiska oferujące różnorodny asortyment - od regionalnych wyrobów i tradycyjnych specjałów, kiermaszu ciast, przez rękodzieło i pamiątki, po unikatowe przedmioty przygotowane przez lokalnych twórców i mieszkańców. W jarmarku biorą udział, m.in. przedstawiciele Związków Podhalan z Gminy Czarny Dunajec, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Warsztat Terapii Zajęciowej z Odrowąża.

Świąteczną atmosferę wydarzenia dało się poczuć też dzięki plenerowej scenie i płynących stamtąd dźwięków. Publiczność usłyszała, m.in. kolędy i utwory świąteczne w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Czarny Dunajec, Scholi "Niebo w Piekielniku” oraz Gminnej Kapeli "Czarnodunajeckie Orły”.

Najmłodszych uczestników jarmarku z pewnością ucieszyła obecność Świętego Mikołaja, który zachęcał do darmowej przejażdżki zaprzęgiem wokół Rynku. Zwieńczeniem jarmarku był koncert Passport Control - Christmas Special, podczas którego zabrzmiały znane i lubiane świąteczne hity.

Wydarzenie zorganizowało Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

 

DODANE 21.12.2025

​Jarmark Bożonarodzeniowy w Czarnym Dunajcu rozpoczął się 21 grudnia.  

GOSC.PL

publikacja 21.12.2025 15:32

