Boże Narodzenie A.D. 2025. Z nadzieją betlejemskiej nocy

Lęk i nadzieja są nieodłącznymi towarzyszami naszego życia. Przecież jest prawdą, że ciągle z niepewnością pytamy, jaka będzie przyszłość - ta bliższa i ta dalsza - dotycząca nas, naszej rodziny, ojczyzny, Kościoła. Jednocześnie myślenie o tym, co przed nami, rodzi w nas nadzieję, że jednak ominie nas to wszystko, co jest złe, a zrealizują się nasze szlachetne i dobre plany. Każdy, kto potrafi dać drugiemu człowiekowi nadzieję i zdjąć z niego choć trochę obaw i lęku o przyszłość, jest przyjmowany z życzliwością, bo każdemu potrzeba słów nadziei i umocnienia.

Co roku przeżywamy radosne święta Bożego Narodzenia. One mają nam przypominać, że Bóg, który jest pełnią życia, i który jest nieskończenie doskonałym, istniejącym bez początku w czasie stwórcą kosmosu i człowieka, przyjął ludzkie ciało w określonym momencie historii świata, aby powiedzieć nam prawdę o sobie oraz o tym, kim jesteśmy. Jego słowa, wciąż aktualne, odkrywają przed nami perspektywę wiecznego życia w nieskończonym szczęściu, o ile tylko w tym ziemskim życiu będziemy starać się czynić dobro a unikać zła. W tej perspektywie życie ludzkie jest tylko, i aż, drogą do wieczności, a to jak żyjemy ma na nią decydujący wpływ. W tej perspektywie rodzi się nadzieja, że nasze życie ma sens, a to z kolei może dawać siłę do przezwyciężania trudności codziennego życia.

Drodzy Czytelnicy "Gościa Niedzielnego"!

Życzymy Wam Bożej opieki i doświadczenia Jego miłości i obecności w każdym dniu, a zwłaszcza w chwilach trudnych i bolesnych, gdy cierpienie duchowe lub fizyczne, spowodowane chorobą, słabością ciała lub innymi okolicznościami dramatycznie przygniata i odbiera nadzieję lepszego jutra. Życzymy, abyście szczególne w takich chwilach zawsze mieli przy sobie kochających was ludzi, których miłość da wam siłę i nadzieję. Życzymy, aby żadna sytuacja życiowa, nawet najtrudniejsza, nie odbierała Wam poczucia sensu życia, i aby Bóg dał Wam taką siłę ducha, byście potrafili uchronić się od rozpaczy.

Życzymy Wam również, abyście w Nowym Roku cieszyli się dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, sukcesami w życiu zawodowym; abyście potrafili Waszym bliskim dawać siłę i nadzieję, ciesząc się ich miłością i wdzięcznością.

Redakcja "Gościa Krakowskiego"