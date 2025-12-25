Kard. Ryś: Zobaczmy w sobie Jezusa

Kardynał wspomniał, że ludzie zapatrzeni w rzeczywistość wokół siebie często patrzą i nie widzą tego, co istotne. Tymczasem św. Paweł mówił: "Popatrz w siebie". - Popatrzmy w swoje własne wnętrze, popatrzmy na swoje serce, popatrzmy na swoje umysły, swoje myślenie, swoje pragnienia, swoje marzenia. Popatrzmy do środka, popatrzmy w siebie. I popatrzmy bardzo konkretnie, tak jak apostoł powiada, popatrzmy, jak ma się w nas nasz chrzest. Bóg nas zbawia przez obmycie, odradzające i odnawiające w Duchu Świętym - powiedział metropolita krakowski. - Trzeba by także zapytać, na ile w nas jest Jezusa, którego widzieliśmy w Betlejem. Ile jest Go w nas. Bo On się rodzi po to, żeby z nami się zjednoczyć głęboko i uczynić nas uczestnikami Jego życia, Jego osoby, Jego natury - rozważał.

Podkreślił, że chrzest łączy z Jezusem w trzech godnościach - prorockiej, kapłańskiej i królewskiej. Zauważył, że - w myśl słów św. Jana Pawła II - "być prorokiem z Jezusem Chrystusem" to znaczy mieć rzetelny stosunek do prawdy i nosić w sobie królewską wolność. - Rzetelny stosunek do prawdy, wolność i ofiarność odżyły w nas tej nocy. Jeśli mam zobaczyć Jezusa, to trzeba Go najpierw zobaczyć w sobie. W tym, że chcę być prawdziwy. W tym, że chcę i potrafię być wolny. I że ta wolność uzdalnia do miłości, do ofiary - powiedział kard. Ryś.