Ksiądz prof. dr hab. Robert Tyrała, rektor UPJPII, odniósł się do liturgii słowa z 26 grudnia i przypomniał św. Szczepana, pierwszego męczennika, który głosił Ewangelię także poprzez swoje męczeństwo. "Nie tylko wyznawał Jezusa Chrystusa ustami, ale stał się Jego świadkiem aż po przelanie krwi. To święto szczególnie koresponduje z nauczaniem papieża Leona XIV, który podczas jubileuszu wychowania - w październiku tego roku w Rzymie - przypomniał nauczycielom i wychowawcom, że to, co głosimy i czego nauczamy, musi być zgodne z naszym codziennym życiem. Dzisiejszy świat potrzebuje bardziej świadków niż nauczycieli" - zaznaczył.

W dalszej części listu rektora czytamy, że to wezwanie Piotra współczesnych czasów Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie traktuje jako wyzwanie i misję. "Dotyczy ono nas wszystkich. drodzy rodzice, wychowawcy, katecheci, profesorowie i nauczyciele - bowiem to my mamy być świadkami Jezusa Chrystusa w codzienności, a zwłaszcza w godzinie próby" - podkreślił.

Następnie podzielił się z wiernymi radosną wiadomością ukończenia budowy nowego obiektu uniwersyteckiego na Kampusie na Ruczaju. "W nowym gmachu znajduje się 28 sal dydaktycznych oraz wiele innych pomieszczeń. Centralnym miejscem budynku jest Aula Magna, która otrzyma imię św. Królowej Jadwigi, bo dzięki niej w 1397 roku rozpoczęło się w Krakowie naukowe kształcenie o charakterze ewangelizacyjnym. W symbolicznej wizji nasz patron - św. Jan Paweł II - stoi przed głównym budynkiem Kampusu niczym na Turbaczu, błogosławiąc naszej wspólnocie i przyszłym pokoleniom" - opisał ks. prof. Tyrała.

W tym kontekście zaznaczył, że osoba papieża Polaka wzywa społeczność akademicką nieustannie, aby nie lękała się służby prawdzie, podejmowała odważnie posługę myślenia i prowadziła konieczną debatę akademicką w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące i ważne pytania. "Ta przestrzeń powstała właśnie po to, by wspierać młodych ludzi w odpowiedzialnym i twórczym poszukiwaniu prawdy. Wierzę, że znajdziecie tu miejsce, które pomoże Wam odważnie kształtować przyszłość i mądrze odpowiadać na wyzwania współczesności" - zwrócił się rektor bezpośrednio do studentów i doktorantów.

Ks. prof. Tyrała wskazał, że wybudowanie nowego obiektu nie byłoby możliwe bez wsparcia z dotacji państwowej oraz hojności darczyńców z Polski i z zagranicy. "Nie byłoby możliwe również bez Waszego wsparcia, bez wdowiego grosza, który z wielkodusznością serca nam ofiarowaliście" - podkreślił. "Niech Chrystus narodzony z Maryi Dziewicy, dla nas i dla naszego zbawienia, nieustannie Wam wszystkim błogosławi i obdarza wszelkimi łaskami. Z Serca Boga nieustannie otrzymujemy nadzieję dla naszych serc. Jest to nadzieja zbawienia. Dlatego Jezus Chrystus przychodzi na ziemię - abyśmy w Nim Jednym stanowili jedno" - napisał na zakończenie.