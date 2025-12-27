Krakowski

Góral z Ludźmierza został kapelanem kard. Rysia

Ks. Łukasz Jachymiak rodem z Ludźmierza został osobistym sekretarzem kard. Grzegorza Rysia. Powoli staje się to małą tradycją, że górale stoją u boku najważniejszych postaci w krakowskim kościele. Prawą ręką kard. Franciszka Macharskiego był ks. prał. Andrzej Fryźlewicz z Nowego Targu.

 
Kard. Ryś ze swoim nowym sekretarzem ks. Łukaszem. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Ks. Łukasz Jachymiak ma 36 lat. Pochodzi z Ludźmierza. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Królowej Jadwigi w Nowym Targu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2014 z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Jako wikariusz posługiwał w parafiach św. Marcina z Tours w Krempachach, św. Bartłomieja Apostoła w Niedzicy, św. Marcina z Tours w Krzeszowicach i w parafii archikatedralnej na Wawelu. Pracował również jako dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny z Nazaretu w Krakowie.- Rodzi się we mnie obawa czy sprostam temu wyzwaniu, ale przypominają mi się słowa wypowiedziane przez ks. kardynała podczas ingresu: „Bóg najpierw obdarowuje łaską, a potem wyznacza misję”. Wierzę bardzo mocno, że Pan Bóg obdarza i obdarzy potrzebnymi łaskami. A misję postaram się wypełnić jak najlepiej - komentuje ks. Łukasz.

Podkreśla przy tym, że najważniejsza będzie dla niego służba - świeckim i kapłanom. - Niezwykle ujęło mnie to, jak ks. kardynał przyszedł osobiście na Wawel, aby zaprosić mnie do pracy sekretarza. To dla mnie wyjątkowy znak gotowości do służby - podkreśla nowy sekretarz metropolity krakowskiego.  - Cieszymy się i gratulujemy naszemu rodakowi i otaczamy go modlitwą przed jego Matką - Panią Ludźmierską - mówi ks. Maciej Ścibor, ludźmierski kustosz.

 

jg /BPAK

|

GOSC.PL

publikacja 27.12.2025 19:09

