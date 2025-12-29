Podhale. Młodzież zostawiła komórki, wyszła kolędować

Małgorzata i Julia chodzą razem do siódmej klasy w SP 1 Ciche, w kolędowaniu brały udział po raz pierwszy. - Przedstawiałyśmy Maryję i aniołka. Bardzo szybko się zgraliśmy, nauczyliśmy się tekstu, sprawiliśmy sobie przebrania i zrobiliśmy kilka prób - opowiadają z radością dziewczyny.

Były miło zaskoczone bardzo ciepłym przyjęciem w wielu domach. - Ludzie mówili, że bardzo brakowało im tego rodzaju tradycji świątecznej. Nasze kolędowanie podobało się też Ukraińcom, Słowakom, Niemcom i Czechom - dodają góralki. - Kolędowanie dało nam dużo satysfakcji i było ciekawym doświadczeniem. Nawet turyści zatrzymywali nas na drodze, żeby zrobić sobie z nami zdjęcie albo nagrywali nasz występ. W przyszłym roku na pewno znów będziemy kolędować, bo dla nas to fajna zabawa i wnosi mnóstwo radości w świąteczny klimat - dodają dziewczyny.

Kolędował z nimi, m.in. Paweł z Ratułowa. - Odgrywałem śmierć, nawet trochę się bałem, że nie będą nas ludzie wpuszczać do domu ze względu na to, że dzieci mogą się trochę przestraszyć. Jednak było inaczej, co prawda niektóre maluchy siedziały w kącie, ale nikt nie płakał - dodaje Paweł.

Regionalistka Anna Jakubiec cieszy się z tego, że młodzież zostawiła komórki i wyszła kolędować. - Do mojego domu w Cichem Górnem dotarła grupa kolędników, która sięgnęła po teksty kolędowania Józefa Zborowskiego z lat 20. XX wieku, dyrektora Muzeum Tatrzańskiego - zauważa A. Jakubiec. - Jest oczywiście wielka zmiana w kolędowaniu, bo dawniej chodzili sami chłopcy, teraz oczywiście towarzyszą im dziewczyny. Ponadto każda wioska ma swój osobliwy tekst kolędowania z szopką - przyznaje regionalistka.

Prof. Stanisława Trebunia Staszel, etnograf z Uniwersytetu Jagiellońskiego także zauważa zmianę w kolędowaniu młodych górali. - Rzeczywiście dawniej kolędowali tylko chłopcy i w czasie konkursów kolędniczych, np. w Bukowinie Tatrzańskiej regulamin nie dopuszcza pań - wyjaśnia prof. S. Trebunia Staszel.