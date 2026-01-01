Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna już 22. raz wystąpiła pod Giewontem z koncertem sylwestrowym, który był dedykowany Aurorze B. - Tegoroczny koncert przenosi nas w klimaty mroźnej północy - krainy lodu, światła i zorzy polarnej. Zorza polarna to zjawisko niezwykłe, ulotne i poruszające wyobraźnię od wieków. Aurora borealis powstaje wówczas, gdy naładowanie cząstki pochodzące ze Słońca zderzają się z atmosferą Ziemi, tworząc na niebie świetlne fale i smugi - mówiła Joanna Staszak, naczelnik Wydziału Kultury w Zakopanem, witając przy okazji licznie zgromadzoną publiczność w kinie Sokół.

Potem sceną zawładnęło już 18 muzyków z Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej, którą dyrygowała fantastyczna Agnieszka Kreiner. Ona jednocześnie wzięła na siebie trud napisania scenariusza oraz stworzenia aranżacji muzycznych na sylwestrowy wieczór. Na szczęście po drodze do Zakopanego nie zgubiła batuty, a jedynie czapkę. Stąd J. Staszak rozwiązała sytuację i wręczyła artystce podhalańską czapkę - tradycyjną marusarkę.

Tytułowa Aurora B. stała się niesamowicie piękną inspiracją do stworzenia wyjątkowego wieczoru. Muzyka przejęła rolę światła, a orkiestra w doskonały sposób oddawała to, co na północnym niebie pojawia się tylko na chwilę, za to w pamięci sylwestrowej publiczności pozostanie pewnie do kolejnego koncertu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej.

W pierwszej części dominowały utwory Edvarda Griega, ale też nie zabrakło innych twórców i motywów muzycznych, jak choćby "White Christmas". Ponadto były "Marsz narciarzy" i "Walc łyżwiarzy". Po toaście i życzeniach noworocznych z udziałem burmistrza miasta Łukasza Filipowicza i przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Jóźkiewicza przyszedł czas na drugą część muzycznego wieczoru z Tatrzańską Orkiestrą Klimatyczną oraz wykonawcami niektórych utworów: Joanną Trafas (sopran) i Magdaleną Czubą (mezzosopran), a także Błażejem Michą (altówka). Świetnie pasujące obrazy do muzyki przygotował Jarosław Jastrzębski, dźwięk zapewniło Studio Halny.

Ponaddwugodzinny koncert Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej pokazał wielką wartość kulturalną stolicy polskich Tatr i tego, w jak doskonały sposób artyści ją tworzący potrafią sięgnąć po wyjątkowe muzyczne inspiracje. Chciałoby się wręcz, by koncerty Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej nie były organizowane raz w roku, ale co kwartał. Czy to będzie postanowienie władz miasta na 2026 rok? Czas pokaże.