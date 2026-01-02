Kraków Airport. Pomimo częstych mgieł - 13 mln pasażerów w 2025 r.

Dokładnie 25 grudnia Kraków Airport obsłużył 13. milionowego pasażera, a cały rok zakończył wynikiem 13 248 355 pasażerów. To o 20 procent więcej niż w 2024 r. Jednocześnie władze lotniska przyznają wprost, że dane pogodowe pokazują, że grudzień 2025 r. był najtrudniejszym okresem od 2012 roku. Ponad 8,5 procent operacji lotniczych było utrudnionych. Loty były opóźnione, odwoływane lub przekierowywane na inne lotniska.

- Kończymy najlepszy rok w historii naszego lotniska. Nigdy wcześniej ruch pasażerski nie rósł w takim tempie. Porównując z miesiącami roku ubiegłego notujemy wzrosty nawet 25-procentowe. Jesteśmy największym portem regionalnym w Polsce. Weszliśmy do kategorii dużych lotniska europejskich obsługujących pomiędzy 10 a 25 mln pasażerów rocznie i jak pokazują statystyki ACI Europe przez cały rok pozostajemy liderem wzrostów w tej grupie - podsumowuje Łukasz Strutyński, prezes zarządu Kraków Airport.

W sumie w 2025 r. Kraków Airport oferował 176 połączeń na 135 lotnisk w 38 krajach. Z Krakowa latało aż 29 przewoźników do 124 miast.

Rok 2026 r. jest pełen wyzwań dla Kraków Airport. Otóż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił swoje postanowienie z 14 maja 2018 r., w którym wyznaczył Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków-Balice". Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest ponownie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

- Kolejne przesunięcie terminu wydania decyzji, udowadnia, że decyzja o równoległym przygotowaniu remontu drogi startowej jest ze wszech miar racjonalna. Choć to rozwiązanie jest traktowane przez zarząd spółki jako awaryjne, bo wymagałoby całkowitego zamknięcia lotniska na trzy miesiące, co byłoby stratą dla całego regionu, to jednocześnie dałoby możliwość - w przypadku pogorszenia stanu technicznego drogi startowej - przeprowadzenia remontu i jednocześnie dostosowania infrastruktury do wymogów kat. III ILS - tłumaczy Natalia Vince z biura prasowego Kraków Airport.