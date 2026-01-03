Czas, w którym można podziwiać kalwaryjskie Betlejem, należy do tych kilku okresów w roku, gdy sanktuarium pasyjno-maryjno w Kalwarii Zebrzydowskiej odwiedza naprawdę sporo pątników - zwłaszcza rodzin z dziećmi, które potrafią zachwycać się każdym detalem szopki. - Mamo, zobacz, ten rybak wyciąga na wędce rybę ze stawu! A tam ktoś wkłada chleb do pieca - mówi kilkuletni chłopiec i dodaje ze zdziwieniem: - W tej szopce prawie każda figurka robi coś ciekawego. Tylko niektóre śpią i jakby nie widzą, że na sianie śpi mały Jezus.

Fotografując szopkę, można też usłyszeć inne spostrzeżenia, którymi dzielą się odwiedzający bazylikę Matki Bożej Anielskiej. - Ciekawe, ile czasu potrzeba, żeby przygotować tak piękną szopkę? I jak delikatnie trzeba ustawiać te figurki, żeby był taki super efekt? To takie jakby małe miasteczko, w którym każdy jest czymś zajęty - widać nawet mamę karmiącą dziecko, a obok jest Święta Rodzina.

- Tłumy, które przyciąga szopka, to dla nas wielka radość, ponieważ bracia, którzy budują szopkę poświęcają jej wiele czasu oraz wkładają sporo wysiłku i zaangażowania, by była dopracowana i piękna. Dbamy o wiele drobnostek i szczegółów - komentuje o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik sanktuarium. Opowiada również, że w szopce toczy się życie. Ludzie ze sobą rozmawiają, są zajęci sprawami domowymi, pracą, wychowaniem dzieci, robią zakupy na rynku. - Rybacy łowią ryby, pasterze pasą owce, a w centralnym miejscu znajduje się grota, w której narodził się Jezus. Dzieciątku towarzyszą Maryja i Józef oraz mały pastuszek - pokazuje o. Tarsycjusz.

Szopka powstała na podeście o powierzchni 30 m. kw., nad którym widzimy panoramę nieba nocą o wymiarach 8 na 11 metrów. W szopce jest ponad 150 figur, z czego ponad 50 to elementy ruchome. - I tym razem nie zabrakło nowości. Brat Oktawiusz zbudował dwa nowe budynki miasta. Mamy też nowego rolnika oraz sadownika, który zbiera owoce z drzewa. Budowa trwała ponad trzy tygodnie, a już od września w magazynach wiele elementów było przygotowywanych i naprawianych. Z kolei inne powstały od zera - zaznacza o. Bukowski.

Co ważne, dekoracja jest wykonana zgodnie z franciszkańską tradycją i nie ma odniesień do współczesności - przedstawia Betlejem, zamek Heroda, różne codzienne zajęcia i zawody, wśród których rodzi się Mesjasz. - Bóg przychodzi bowiem do ludzkiej codzienności, w której czasem ktoś śpi, gdy dzieje się coś ważnego. Dlatego w Kalwarii modlimy się, by uśpione serca doświadczyły bliskości żywego Boga - zamyśla się o. Tarsycjusz i zachęca, by podziwiając szopkę, nie zapomnieć o chwili modlitwy przed Najświętszym Sakramentem i przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.