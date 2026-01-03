Wspólne kolędowanie to zasługa małżeństwa Ilony Nieciąg i Krzysztofa Leksyckiego oraz ich przyjaciół. Podczas blisko czterogodzinnego śpiewania po górskich okolicach roznosiły się dźwięki znanych kolęd, pastorałek, a także utworów świątecznych typowych dla regionu orawskiego. - Najbardziej cieszy nas to, że chętnych do wspólnego śpiewania nigdy nie brakuje. Szczególnie radują się nasze serca, że są wśród nich młodzi - podkreślają Ilona Nieciąg i Krzysztofa Lekscyki.

W tym roku w Zubrzycy Górnej śpiewali, m.in. członkowie chóru z Podłęża, przedstawiciele szkół muzycznych z Krakowa, przyjaciele i znajomi małżeństwa Ilony Nieciąg i Krzysztofa Lekscykiego. Nie zabrakło jednego z senatorów ziemi małopolskiej, władz gminy Jabłonka, członków Orawskiego Oddziału Związku Podhalan oraz zespołu Rombań z Chyżnego.

Oprócz wspólnego śpiewu, po orawskiej izbie roznosiły się dźwięki grane przez muzykantów, którzy grali na różnych instrumentach, m.in. waltorni, fletach, skrzypcach, klarnecie.

Kolędowanie w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbywa się od 21 lat. Poprzednie edycje są skrzętnie opisane w Kronice Kolędowania Krakowiaków i Górali pod Babią Górą. Nie brakuje w nich także materiału zdjęciowego. - Pamiętam wpis mojego taty z 2002 r., który jeszcze wtedy z nami był. Wspomniał w nim, że kolędowanie jest jednym z takich uroczystych spotkań rodzinno-towarzyskich, które właśnie łączą pokolenia, a dzięki temu, że mieszkamy tu na Orawie, to też łączymy dwie kultury: krakowską i góralską - dodaje Krzysztof Leksycki.

Jak zawsze podczas kolędowania było kilka krótkich przerw na niezwykle smaczne przysmaki przyrządzone na tradycyjnym piecu. Goście mogli zjeść tradycyjny bigos i napić się zimowej herbaty.

W organizację Wieczoru Kolęd Krakowiacy i Górale zaangażowani byli: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Kulturalna Małopolska, Krzysztof Leksycki i Ilona Nieciąg wraz z przyjaciółmi, a także Orawski Związek Podhalan w Jabłonce.