Krakowski

Najnowsze Wydania

krakow.gosc.pl Wiadomości z archidiecezji krakowskiej Pod Babią Górą. Wieczór Kolęd z Krakowiakami i Góralami

Pod Babią Górą. Wieczór Kolęd z Krakowiakami i Góralami przejdź do galerii

Kilka godzin trwał w Czarnej Karczmie na terenie Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej pod Babią Górą - Wieczór Kolęd z Krakowiakami i Góralami. Wydarzenie miało miejsce 3 stycznia.

 
To był niezapomniany wieczór dla wszystkich kolędników. Jan Głąbiński /Foto Gość

Wspólne kolędowanie to zasługa małżeństwa Ilony Nieciąg i Krzysztofa Leksyckiego oraz ich przyjaciół. Podczas blisko czterogodzinnego śpiewania po górskich okolicach roznosiły się dźwięki znanych kolęd, pastorałek, a także utworów świątecznych typowych dla regionu orawskiego. - Najbardziej cieszy nas to, że chętnych do wspólnego śpiewania nigdy nie brakuje. Szczególnie radują się nasze serca, że są wśród nich młodzi - podkreślają Ilona Nieciąg i Krzysztofa Lekscyki.

W tym roku w Zubrzycy Górnej śpiewali, m.in. członkowie chóru z Podłęża, przedstawiciele szkół muzycznych z Krakowa, przyjaciele i znajomi małżeństwa Ilony Nieciąg i Krzysztofa Lekscykiego. Nie zabrakło jednego z senatorów ziemi małopolskiej, władz gminy Jabłonka, członków Orawskiego Oddziału Związku Podhalan oraz zespołu Rombań z Chyżnego.

Oprócz wspólnego śpiewu, po orawskiej izbie roznosiły się dźwięki grane przez muzykantów, którzy grali na różnych instrumentach, m.in. waltorni, fletach, skrzypcach, klarnecie.

Kolędowanie w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbywa się od 21 lat. Poprzednie edycje są skrzętnie opisane w Kronice Kolędowania Krakowiaków i Górali pod Babią Górą. Nie brakuje w nich także materiału zdjęciowego. - Pamiętam wpis mojego taty z 2002 r., który jeszcze wtedy z nami był. Wspomniał w nim, że kolędowanie jest jednym z takich uroczystych spotkań rodzinno-towarzyskich, które właśnie łączą pokolenia, a dzięki temu, że mieszkamy tu na Orawie, to też łączymy dwie kultury: krakowską i góralską - dodaje Krzysztof Leksycki.

Jak zawsze podczas kolędowania było kilka krótkich przerw na niezwykle smaczne przysmaki przyrządzone na tradycyjnym piecu. Goście mogli zjeść tradycyjny bigos i napić się zimowej herbaty.

W organizację Wieczoru Kolęd Krakowiacy i Górale zaangażowani byli: Muzeum - Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Kulturalna Małopolska, Krzysztof Leksycki i Ilona Nieciąg wraz z przyjaciółmi, a także Orawski Związek Podhalan w Jabłonce.

« 1 »
Bóg się rodzi... na Orawie

Foto Gość DODANE 03.01.2026 AKTUALIZACJA 04.01.2026

Bóg się rodzi... na Orawie

Wieczór Kolęd Krakowiacy i Górale odbył się 3 stycznia w Muzeum - Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 03.01.2026 22:46

TAGI:

Polecane w subskrypcji

  • IGM
  • Gość Niedzielny
  • Mały Gość
  • Historia Kościoła
  • Gość Extra
  • Wiara
  • KSJ
  • Foto Gość
  • Fundacja Gość Niedzieleny
WERSJA MOBILNA

Copyright © Instytut Gość Media.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgłoś błąd

 