Jego hasłem będą słowa "Nadzieją się cieszą!", zaczerpnięte z kolędy "Mędrcy świata, monarchowie". Nawiązuje ono do kończącego się właśnie 6 stycznia roku jubileuszowego, czyli Roku Nadziei, ogłoszonego jeszcze przez papieża Franciszka.

Organizatorzy krakowskiego orszaku co roku dbają, by pojawiały się w nim różne nowe i ciekawe elementy. Tym razem więc do monarchów reprezentujących trzy kontynenty dołączy dwóch polskich władców. - Są to bohaterowie obchodzonych w 2025 r. wielkich rocznic - Bolesław Chrobry (pierwszy polski król, koronowany 1000 lat temu) oraz Zygmunt Stary, który 500 lat temu na krakowskim Rynku odbierał hołd pruski. Dzięki wsparciu teatru Groteska w czerwonym orszaku po raz pierwszy pojawi się także... smok - zapowiada Paweł Czerenko z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Na pl. Wszystkich Świętych do orszaku króla europejskiego dołączy również prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, który do królewskiej skrzyni dołoży swój dar w imieniu mieszkańców miasta. - Kolejną nowością jest akcja "Listy do Dzieciątka". Przy żłobku będzie ustawiona skrzynka, do której dzieci będą mogły wrzucić swoje intencje spisane na kartkach. Po orszaku skrzynka zostanie przeniesiona do kościoła oo. karmelitów na Piasku (przy ul. Karmelickiej) i tam także będzie można wrzucać swoje intencje aż do 17 stycznia. W niedzielę 18 stycznia o godz. 10.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencjach przekazanych przez dzieci - wyjaśnia P. Czerenko.

Niezmienne są natomiast trasy trzech członów orszaku. Niebieski (afrykański) wyruszy ok. godz. 11 (po Mszy św. w Bazylice św. Floriana o godz. 9.30) z pl. Matejki pod Barbakan, a potem przejdzie ul. Floriańską na Rynek Główny. Zielony (azjatycki) wyruszy ok. godz. 11 (po Mszy św. o godz. 10 w Kościele św. Stanisława Kostki) z Dębnik, z ul. Konfederackiej. Przejdzie ul. Bałuckiego przez Rynek Dębnicki, ul. Madalińskiego, Mostem Dębnickim, ulicami Zwierzyniecką, Retoryka, Garncarską, Studencką, Podwale, św. Anny i Szewską na Rynek Główny. Czerwony (europejski), któremu towarzyszyć będzie zespół Krakowiacy, wyruszy ok. godz. 11 (po Mszy św. o godz. 10 w katedrze na Wawelu) i pójdzie Drogą Królewską.

Królowie też pozostają niezmienni. Europejskim będzie Kamil Syc, nauczyciel ze szkoły "Wierchy", afrykańskim - Ernesto Benicio Bumba z Angoli, wolontariusz Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, a azjatyckim - Cong Minh Tran z Wietnamu, również wolontariusz SWM. Rola Świętej Rodziny została w tym roku powierzona państwu Węgrzynowskim, którą tworzą mama Ola, tata Michał oraz szóstka dzieci. Które z nich zagra małego Jezusa? Odpowiedź poznamy jutro na scenie pod Ratuszem. Tam właśnie spotkają się trzy orszaki (ok. godz. 12), a królowie pokłonią się Dzieciątku. Już wcześniej, bo od godz. 11, na scenie trwać będzie kolędowanie w wykonaniu zespołu Fausystem z solistką Aleksandrą Nykiel oraz Lidii Jazgar. Natomiast po pokłonie króli kolędowanie poprowadzi Magdalena Steczkowska.

- Od wielu lat podczas krakowskiego Orszaku Trzech Króli odbywa się zbiórka Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na rzecz pomocy mieszkaniowej dla osób bezdomnych. Tak będzie i tym razem, bo organizacja prowadzi obecnie 12 mieszkań, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia. Pobyt w mieszkaniu Dzieła to czas, w którym osoby doświadczające bezdomności uczą się zarządzania czasem, budżetowania, dbania o wspólną przestrzeń. Jest to również czas na poukładanie spraw socjalnych, prawnych i rodzinnych - zaznacza Jacek Koźliński z Fundacji Kacpra, Melchiora i Baltazara.

Liczba miejsc w mieszkaniach Dzieła jest jednak ograniczona, a w tym momencie przebywa w nich 29 osób. Oprócz dachu nad głową lokatorzy otrzymują również stałe i kompleksowe wsparcie Dzieła - pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz psychoterapeuty.

- Po orszaku zapraszamy zaś wszystkich do klasztoru oo. kapucynów przy ul. Loretańskiej, gdzie będzie można się ogrzać i wypić pyszną kawę oraz wziąć udział w akcji "Cappuccino dla Afryki", prowadzonej przez Fundację "Kapucyni i Misje". Dochód ze sprzedaży specjalnej mieszanki kaw z Manufaktury Kapucynów zostanie przeznaczony na cele misyjne - edukację i wyżywienie dzieci w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej - dodaje P. Czerenko.