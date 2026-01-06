Ksiądz proboszcz Stanisław Syc podkreślił wspólne świętowanie Święta Trzech Króli. - To dobrze, że Mędrcy ze Wschodu w tak uroczysty sposób dotarli do Chochołowa, a my razem z nimi podążyliśmy dzisiaj do szopki w remizie. Wcześniej chodziliśmy w inne rejony naszej wioski, np. do szkoły. Najważniejsze jest jednak to, że wspólnie wychwalamy Bożą Dziecinę - dodał ks. Syc. Towarzyszył mu ks. Władysław Kos, poprzedni proboszcz.

Orszak Trzech Króli wyruszył zaraz po Mszy św. i przeszedł ulicami Chochołowa w kierunku remizy. Górale nieśli wielkie chorągwie, ubrali nie tylko stroje regionalne, ale i specjalne korony przygotowane przez organizatorów marszu w całej Polsce. Mieli ze sobą także śpiewniki. Pomiędzy podhalańskimi chałupami roznosiły się też dźwięki kapeli regionalnej.

Dopełnieniem wspólnego świętowania były jasełka przygotowane przez dzieci i młodzież z zespołu „Siumni” oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie. Wystąpiła w nich też jedna z góralek. "Pan Jezus w godnie święta – jest wsyndy tam, kany go cekajom. Nase głowy za małe na całom boskom wielgość. W wiliom cekajom na niego u nos w Chochołowie, ale i na końcu świata – za wielgom wodom w Hameryce" - mówiła w gwarze nestorka.

Mali aktorzy pytali babkę też o to, jak co roku Mędrcy ze Wschodu przychodzą do Chochołowa. "Pon Jezus przyseł na świat w Chochołowie nie ino roz i downo temu, ba co roku do Chochołowa przychodzi, a za nim podążają Trzej Królowie. To cało tajemnica Bożego Narodzynio” - orzekła góralska aktorka.

Dla mieszkańców Chochołowa i gości miejscowy oddział Związku Podhalan przygotował poczęstunek oraz kawę i herbatę. Podziękowano też strażakom z OSP za udostępnienie sali w remizie na organizację jasełek. Strażacy zabezpieczyli też przejście uczestników orszaku spod kościoła do remizy.

Oprócz Chochołowa górale w Orszak Trzech Króli przeszli jeszcze, m.in. w Nowym Targu, Rabce-Zdroju, Zakopanem, Bukowinie Tatrzańskiej, Ludźmierzu.