Kard. Ryś: Potrzebujemy chęci widzenia siebie nawzajem po Bożemu

W uroczystość Objawienia Pańskiego na Wawelu w Eucharystii zawsze uczestniczy morze wiernych – przychodzą tam całe rodziny, nawet z bardzo małymi dziećmi, by później w wielobarwnych, rozśpiewanym pochodzie przyjść pod Ratusz, do Świętej Rodziny. Za chęć kontynuowania tej tradycji (krakowski orszak odbył się dziś po raz 16.) organizatorom podczas Mszy św. podziękował metropolita krakowski mówiąc, iż jest to bardzo piękne wydarzenie, które poza radością ma mocny wymiar ewangelizacyjny. Chcemy bowiem dać świadectwo, przyznać się do naszego Pana oraz odkryć w sobie królewską godność, jaką nosi w sobie każdy chrześcijanin.

W homilii kardynał zwrócił z kolei uwagę, że dzisiejsze czytania kierują nasz wzrok na pogan, czyli ludzi, których Pan prowadzi do siebie, chociaż nie należą wprost do Jego ludu, na wzór mędrców ze Wschodu. Przekonywał też, że misją, do której wierzących wzywa Bóg, jest wyjście do każdego człowieka. - W archidiecezji krakowskiej na dziesięć osób tylko trzy chodzą do kościoła, a ze względu na tę wspomnianą misję powinno nas interesować także siedem pozostałych. Objawienie, tajemnica, którą dzisiaj przeżywamy, nie jest przeznaczona tylko dla Kościoła. Objawienie jest dla wszystkich. Tak jak mawiał Ojciec Święty Franciszek: todos, todos, todos - dla każdego, dla wszystkich. Pan nas wzywa, byśmy się z każdym chcieli spotkać - podkreślił kard. Grzegorz Ryś dodając, że do głoszenia Ewangelii ludziom, których nazywamy poganami, potrzeba spojrzenia na nich oczami Boga. - Spróbujmy popatrzeć na tych ludzi, których nie ma w naszych kościołach w ten sposób, że są współdziedzicami, to znaczy, że mamy wspólnego Ojca, że są dla nas siostrami i braćmi i co więcej, jeśli dziedziczymy razem, to znaczy, że są rzeczy, sprawy, wartości, dobra, za które możemy wziąć odpowiedzialność wspólnie - tłumaczył kardynał. - Potrzebujemy siebie wzajemnie, tak jak się potrzebują członki w jednym ciele. To nie jest nieważne, że kogoś nie ma. Kiedy go nie ma, to ciało jest niepełnosprawne - zaznaczył.

Wskazał także, iż spotykając człowieka, o którym myślimy, że jest poganinem, możemy spotkać Ducha Świętego - kogoś kto w Duchu mówi, kogoś kto w Duchu działa, kogoś, w kim Duch Święty złożył takie dary, które mogą być także dla nas. Dopiero wtedy możliwe jest spotkanie, które nazywamy ewangelizacją i dopiero wtedy z takim człowiekiem można mówić o Jezusie Chrystusie, o wierze, o chrzcie, o Eucharystii. - Ewangelizacja powinna zaś polegać na wydobyciu z człowieka tego, co on w sobie ma najlepszego, żeby to stało się jawne i wzbogaciło drugiego uczestnika dialogu. - Jest potrzebna rzeczywista chęć spotkania się i widzenie siebie po Bożemu. To oczyszcza nasze intencje i sprawia, że nie chcemy nikim manipulować, wchodząc z nim w rozmowę, tylko chcemy uczciwego spotkania, które otwiera na obecność Jezusa Chrystusa - zakończył kardynał.

Po Mszy św. z katedry na krakowski rynek - wraz z królem Kacprem i kard. Grzegorzem Rysiem - wyruszyło również dwóch królów Polski: Bolesław Chrobry i Zygmunt Stary. Ich obecność nawiązywała do przeżywanych w 2025 roku rocznic 1000-lecia koronacji pierwszego polskiego króla i 500-lecia hołdu pruskiego. Na placu Wszystkich Świętych dołączył do nich prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski.