Kolędowe odwiedziny metropolitów krakowskich w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym zapoczątkował jeszcze kard. Franciszek Macharski, który lubił poświęcać czas osobom chorym i cierpiącym - chętnie przyjeżdżał zarówno do krakowskiego hospicjum, jak i do szpitala w Prokocimiu. Później tę tradycję kontynuowali jego następcy - kard. Stanisław Dziwisz oraz abp Marek Jędraszewski. Podtrzymał ją również nowy metropolita, i choć urząd objął zaledwie trzy tygodnie temu (ingres do katedry na Wawelu odbył się 20 grudnia) i kalendarz ma wypełniony po brzegi, to znalazł czas, by pójść po śladach swoich poprzedników. Inaczej chyba być nie mogło, ponieważ - co podkreśla - nosi pektorał po kard. Macharskim, a to zobowiązuje, by go naśladować.

Nie zawahał się więc, gdy zadzwonił do niego ks. Lucjan Szczepaniak SCJ i zapytał, czy jest szansa, że i w tym roku kolęda połączona z odwiedzinami metropolity odbędzie się. Kardynał Grzegorz Ryś zaproszenie przyjął, tylko zastrzegł, że tym razem jedynie może odprawić Mszę św. w szpitalnej kaplicy (warto zauważyć, że odwiedzili ją i św. Jan Paweł II i Franciszek), i obiecał, że za rok przyjedzie na dłużej i odwiedzi także dzieci leżące na poszczególnych oddziałach.

Metropolita słowa dotrzymał i 10 stycznia pojawił się w prokocimskim szpitalu, który przed laty św. Jan Paweł nazwał "sanktuarium ludzkiego cierpienia". W Mszy św. odprawionej w intencji małych pacjentów, ich bliskich, personelu szpitala, jak również we wszystkich intencjach, które obecni przynieśli w sercach, uczestniczyli: dyrekcja, lekarze (także ci już emerytowani), rodzice oraz kilkoro dzieci, które mogły opuścić oddziały. To właśnie one, przygotowane przez s. Bożenę Leszczyńską OCV (która wraz z ks. Lucjanem pracuje w szpitalnej kapelanii, a dzieci nazywają ją aniołem w ciele kobiety) wręczyły zacnemu gościowi prezent, czyli rysunki namalowane przez chore dzieci. Kardynał przyjął je z dużym wzruszeniem. Specjalnie na tę okazję do szpitala przyjechała też mała Weronika, która leczyła się tutaj (i było to bardzo poważne leczenie) od maja do grudnia 2025 r. Chciała bowiem zaśpiewać dla kardynała piosenkę.

W homilii metropolita zauważył, że dzisiejsza Ewangelia mówi nam o Jezusie, który przyszedł do Nazaretu, do ludzi, z którymi chciał przebywać. Może więc mieć pewność, że przychodzi on także do szpitala, miejsca pokrzepienia, do ludzi, którzy Go potrzebują, by dodawać im sił. - Jezus swoim miastem czyni takie miejsca, gdzie ludzie właśnie potrzebują pokrzepienia. On to widzi jako swoją misję, by iść do tych, którzy się mają źle i którzy potrzebują sił. Którzy są połamani cierpieniem. On ma ich w swojej optyce i tacy ludzie są dla Niego najważniejsi - stwierdził kardynał, dodając że aby pokrzepić cierpiącego nie wystarczy tylko do niego mówić. Trzeba jeszcze z nim być. - Z czego zaś człowiek cierpiący ma dostać siłę? Z mocy ducha. A co to znaczy i na czym polega moc ducha? Mocą ducha jest miłość. Wszystko co ma Duch Święty, to jest miłość. Miłość sprawia, że widzisz człowieka cierpiącego. Miłość sprawia i daje taką determinację, że chcesz się uczyć, żeby mu pomóc. Miłość zmienia wzrok. Inaczej widzisz człowieka i inaczej go rozumiesz, kiedy go kochasz. Mieć moc ducha oznacza kochać, bo tylko miłość pozwala trwać przy człowieku, także wtedy, kiedy już nie można mu pomóc - tłumaczył metropolita i przypomniał swoje doświadczenie, gdy trwał przy umierającym kard. Macharskim.

- To było dzień przed jego śmiercią - poproszono mnie, żebym przyszedł do kardynała i odprawił Mszę św. przy jego łóżku. Wszyscy mówili, że to nie ma sensu, bo z kardynałem nie ma już żadnego kontaktu. A jednak to miało sens. Wyobraźcie sobie, że jak doszliśmy do Przeistoczenia, to cała aparatura, która odczytywała wszystkie parametry kardynała, oszalały - wszystko zaczęło "skakać". On więc na tej Eucharystii był jako może nawet najważniejszy celebrans. To mi bardzo pomogło, gdy umierał mój tata, ponieważ chodziłem do niego, choć nie było z nim kontaktu. I to jest ta moc - gdy już nie możesz pomóc, miłość każe ci być - zaznaczył kard. Grzegorz Ryś.

Po Mszy św. kardynał pobłogosławił jeszcze obecne na niej dzieci - m.in. chłopca, który niedawno przeszedł przeszczep szpiku kostnego.