Aż 140 wykonawców z 23 miejscowości wzięło udział w trzeciej edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek pod hasłem "Bosko kolędować dla Jezusa", który odbył się w ten weekend w parafii księży salezjanów w Skawie koło Rabki.

 
Sylwia Ciężobka z Ostrowska zajęła I miejsce w kategorii solistów z kl. V-VIII. Jan Głąbiński /Foto Gość

Do nagrodzonych trafiły dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne. - Okres Bożego Narodzenia sprzyja utrwalaniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek. Postanowiliśmy zaproponować dzieciom i młodzieży możliwość prezentacji swoich muzycznych talentów - mówił organizator ks. Marek Ledwożyw podczas koncertu laureatów, który miał miejsce w świątyni w Skawie.

W przesłuchaniach wzięło udział ponad 140 wykonawców, reprezentowali oni aż 23 miejscowości, m.in. Kielce, Kędzierzyn-Koźle, Kraków. Uczestnicy byli oceniani przez jury, w którego skład weszli nauczyciele uczący w szkole muzycznej.

W konkursie brały udział dzieci i młodzież w kilku kategoriach. Jako soliści prezentowały się dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z kl. od 0 do IV oraz z kl. od V do VIII. Z kolei młodzież szkół średnich występowała w zespołach muzycznych - wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

W kategorii soliści kl. 0-IV pierwsze miejsce zajęła Iga Traczyk z Raby Wyżnej, drugie jury przyznało Antoninie Groń z Nowego Targu, a trzecie zdobyła Nela Kowalczyk. Natomiast w kategorii soliści kl. V-VIII pierwsze miejsce przypadło Sandrze Michalskiej z Malca. Przyznano jej także Grand Prix. Jury postanowiło przyznać równorzędne I miejsce Sylwii Ciężobce z Ostrowska, II otrzymała Małgorzata Kulig z Laskowej, a III zajął Andrzej Adamek z Podsarnia. W kategorii soliści ze szkoły średniej I miejsce zajął Jakub Duda z Klikuszowej i - ex aequo - Kornelia Czerwiec z Krakowa, II miejsca nie przyznano, a III miejsce otrzymał Paweł Madzia z Nowego Sącza.

W kategorii zespoły wokalne I miejsce zajął zespół Consonans z Rabki-Zdroju (dodatkowa nagroda ks. Marka za śpiew wielogłosowy), II otrzymał zespół Różyczki św. Tereski z Siemoni, a III jury przyznało zespołowi Nasza Klasa ze Skawy. W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne jury nie przyznało I miejsca, zaś II miejsce otrzymał zespół służby liturgicznej ze Skawy, a III zajął zespół Małolipnicanie z Lipnicy Małej.

III Konkursowi Kolęd i Pastorałek "Bosko kolędować dla Jezusa” patronował m.in. "Gość Niedzielny",  a jego organizację wsparli liczni sponsorzy.

Foto Gość DODANE 11.01.2026 AKTUALIZACJA 12.01.2026

Koncert laureatów trzeciej edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek pod hasłem "Bosko kolędować dla Jezusa" odbył się 11 stycznia w świątyni w Skawie koło Rabki.  

jg

|

GOSC.PL

publikacja 11.01.2026 20:18

