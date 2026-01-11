Do nagrodzonych trafiły dyplomy, statuetki oraz nagrody pieniężne. - Okres Bożego Narodzenia sprzyja utrwalaniu tradycji śpiewu kolęd i pastorałek. Postanowiliśmy zaproponować dzieciom i młodzieży możliwość prezentacji swoich muzycznych talentów - mówił organizator ks. Marek Ledwożyw podczas koncertu laureatów, który miał miejsce w świątyni w Skawie.

W przesłuchaniach wzięło udział ponad 140 wykonawców, reprezentowali oni aż 23 miejscowości, m.in. Kielce, Kędzierzyn-Koźle, Kraków. Uczestnicy byli oceniani przez jury, w którego skład weszli nauczyciele uczący w szkole muzycznej.

W konkursie brały udział dzieci i młodzież w kilku kategoriach. Jako soliści prezentowały się dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej z kl. od 0 do IV oraz z kl. od V do VIII. Z kolei młodzież szkół średnich występowała w zespołach muzycznych - wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

W kategorii soliści kl. 0-IV pierwsze miejsce zajęła Iga Traczyk z Raby Wyżnej, drugie jury przyznało Antoninie Groń z Nowego Targu, a trzecie zdobyła Nela Kowalczyk. Natomiast w kategorii soliści kl. V-VIII pierwsze miejsce przypadło Sandrze Michalskiej z Malca. Przyznano jej także Grand Prix. Jury postanowiło przyznać równorzędne I miejsce Sylwii Ciężobce z Ostrowska, II otrzymała Małgorzata Kulig z Laskowej, a III zajął Andrzej Adamek z Podsarnia. W kategorii soliści ze szkoły średniej I miejsce zajął Jakub Duda z Klikuszowej i - ex aequo - Kornelia Czerwiec z Krakowa, II miejsca nie przyznano, a III miejsce otrzymał Paweł Madzia z Nowego Sącza.

W kategorii zespoły wokalne I miejsce zajął zespół Consonans z Rabki-Zdroju (dodatkowa nagroda ks. Marka za śpiew wielogłosowy), II otrzymał zespół Różyczki św. Tereski z Siemoni, a III jury przyznało zespołowi Nasza Klasa ze Skawy. W kategorii zespoły wokalno-instrumentalne jury nie przyznało I miejsca, zaś II miejsce otrzymał zespół służby liturgicznej ze Skawy, a III zajął zespół Małolipnicanie z Lipnicy Małej.

III Konkursowi Kolęd i Pastorałek "Bosko kolędować dla Jezusa” patronował m.in. "Gość Niedzielny", a jego organizację wsparli liczni sponsorzy.