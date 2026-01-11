Przed kolędowaniem członkowie zespołu uczestniczyli w Mszy św. w kościele parafialnym, odczytali też liturgię słowa w gwarze podhalańskiej i wezwania modlitwy wiernych. Nie zabrakło także dźwięków kapeli regionalnej. - Bardzo wam dziękuję za podtrzymywanie tej niezwykle pięknej tradycji. Mamy piękną zimę, ale i gorące serca, bo wszyscy razem kolędujemy w świątyni - mówił proboszcz ks. Janusz Rzepa.

Mali Miętusianie wystąpili na koncercie w strojach regionalnych, zaśpiewali kilka znanych kolęd, m.in. "Z narodzenia Pana", "Dnia jednego o północy", "Dobrze, ześ siy, Jezu", "Hej, malućki".

Przedstawiciele zespołu złożyli też wszystkim licznie zgromadzonym parafianom życzenia noworoczne. Ich fragment brzmiał tak: "Niyk siy kozdyj gospodyni nie zawiyro wieko skrzyni, niyk dzieciska bedom dobre i rosnom gładko, jak rumiane piykne jabłko". Po ich wypowiedzeniu - jak zwyczaj nakazuje - mali górale rzucali w stronę publiczności cukierkami.