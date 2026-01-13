Przekonuje o tym o. Tarsycjusz Bukowski OFM, rzecznik tego miejsca, który przypomina, że kalwaryjska bazylika była jednym z 17 kościołów jubileuszowych archidiecezji krakowskiej, a w związku z tym wiele osób odwiedzało to święte miejsce z okazji jubileuszowego Roku Świętego.

- W minionym roku Kościół przeżywał szczególny czas łaski, a pielgrzymi chętnie przybywali do sanktuarium i korzystali ze spowiedzi oraz uczestniczyli w Eucharystii, by zyskiwać duchowe łaski odpustu zupełnego. Wyjątkowo budujący jest obraz całych rodzin, które tłumnie wypełniały kalwaryjską świątynię, uczestnicząc w niedzielnych Mszach św. - mówi o. Tarsycjusz.

Morze wiernych uczestniczyło także w kalwaryjskich uroczystościach Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza w Wielki Piątek. - Zauważyliśmy wyraźny wzrost ruchu pątniczego w tym dniu (ponad 130 tys., a w ciągu całego tygodnia - ok. 210 tys.). Niezmiennie Wielki Tydzień jest w sanktuarium czasem najliczniejszej obecności wiernych, jednak na podobnym poziomie utrzymuje się też liczba pielgrzymów uczestniczących w sierpniu w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ok. 170 tys. w ciągu całego tygodnia). W tym roku, ze względu na fatalne warunki pogodowe, odnotowaliśmy natomiast duży spadek uczestników corocznej Pielgrzymki Rodzin Archidiecezji Krakowskiej - dodaje o. Bukowski.

Warto dodać, że Dom Pielgrzyma przyjął niemal 22 tys. gości, a Kalwaryjskie Centrum Informacji oraz zakrystia bazyliki zanotowały ponad 2,7 tys. zgłoszonych grup zorganizowanych, w których uczestniczyło prawie 150 tys. pielgrzymów i turystów. Klasztorne Muzeum "Wiara i Sztuka" odwiedziło z kolei ponad 13 tys. zwiedzających.

- Do sanktuarium przybywali tez licznie pielgrzymi z zagranicy, a najwięcej z Francji, USA, Niemiec, Włoch i Słowacji. Nie zabrakło również turystów z odległych stron świata, jak Portoryko, Liban, Chiny, Indie, Mauritius, Meksyk, Brazylia, Japonia czy Singapur - wylicza o. Tarsycjusz i podkreśla, że sanktuarium jest miejscem tętniącym życiem oraz miejscem modlitwy, w którym często dokonuje się wewnętrzna przemiana pielgrzymów. Przyciągają ich tutaj czczony od wieków cudowny wizerunek Maryi Kalwaryjskiej oraz dróżki kalwaryjskie.