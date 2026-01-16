W XXVI Gminnym Konkursie Jasełek i Grup Kolędniczych zaprezentowało się 16 zespołów. Jury miało wiele pracy, bo każde przedstawienie niosło ze sobą wiele emocji, które mali aktorzy prezentowali na scenie widowiskowej organizatora wydarzenia, czyli Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu. - Dziękujemy instruktorom i opiekunom za ogromny trud włożony w przygotowanie kostiumów, scenografii i pracę z młodymi artystami. To dzięki nim świat teatru staje się dzieciom bliższy, a tradycje kolędowania wciąż stanowią żywe dziedzictwo naszej gminy - mówiła regionalistka Anna Jakubiec, przewodnicząca komisji artystycznej, która oceniała występy wraz z aktorem Cezarym Skrockim oraz polonistką Jadwigą Sajdak.

Laureatami tegorocznego Gminnego Konkursu Jasełek i Grup Kolędnicznych zostali: dwie grupy kolędnicze zespołu regionalnego "Krzesany" z Cichego, "Małe Orlęta" z SP Czarny Dunajec, "Gwiazdeczki z zerówki" SP Piekielnik, "Motylki" SPSK Czerwienne, "Krokusiki” z SP Podszkle, "Fantazja” z PSP nr SPSK Stare Bystre, "Trzynastka" z SP Odrowąż, "Kolędnicy spod Skałki" PSP nr 2 SPSK Stare Bystre, "Gracja" z SP Ratułów, "Koneser" z SP Ciche 2, "Bachledówka II” SP SPSK Czerwienne, zespół regionalny "Zeleźnica” z Pieniążkowic, zespół regionalny "Piekielnicanie” z Piekielnika, zespół regionalny "Śleboda” z Podczerwonego-Koniówki.

Jury wyróżniło jeszcze "Knapczykowe Duszki” SP nr 1 Czerwienne oraz zespół Regionalny "Siumni” z Chochołowa. Wyróżnienia indywidualne za grę aktorską otrzymali: Franciszek Kula z zespołu regionalnego "Krzesany” z Cichego, Bartłomiej Staszel reprezentujący "Knapczykowe Duchy” ze SP nr 1 Czerwienne, Łukasz Pabin - "Gracja" SP Ratułów, Samuel Stafira - "Gwiazdeczki z zerówki” z SP Piekielnik.