Każdy aktor jest odpowiedzialny za każde wypowiedziane na scenie słowo

Monika Łącka: Gdyby obejrzała pani spektakl "Dzwonnik z Notre Dame" nic nie wiedząc o tym, jak działa Teatr Nasz, i nie znając jego wcześniejszego dorobku artystycznego, to oceniając występ tych młodych aktorów z perspektywy zawodowej aktorki powiedziałaby im pani, że…

Marta Bizoń: Że widzę, iż oni po prostu wierzą w to, co robią. Wierzą, że wychodząc na scenę, mają jakieś przesłanie dla widzów, że chcą wzruszyć publiczność, a nawet sprawić, by widz się popłakał. Co ważne, robią to w sposób piękny, nienachalny i z dziecięcą radością, której nam, zawodowym aktorom, czasami brakuje. Ta dziecięca radość przydaje się zaś w tworzeniu roli - warto, byśmy pytali naszego wewnętrznego dziecka: "Jakbyś ty to zagrał? Jak ci się podoba ten tekst? Co byś zrobił z daną kwestią?". Chodzi o to, by zmobilizować publiczność do przemyślenia przedstawienia i do wzruszeń.

Teatr Nasz rozpoczyna swoje 25-lecie. Niektórzy aktorzy poszli już w świat, inni występują tutaj kolejny sezon. Zauważa Pani to, jak się rozwijają?

Oczywiście. Widzę też, że w aktorach jest coraz większa świadomość sceny. Ta świadomość przychodzi i kształtuje się w miarę upływu czasu, zdobywania doświadczenia i tworzenia postaci. W przypadku tego teatru aktorzy, choć są to dzieci i młodzież, to mają już w sobie coraz większą świadomość, że ta scena jest ich, że publiczność jest w nich zapatrzona i że bycie aktorem rządzi się bardzo konkretnymi regułami. Gdy na przykład ktoś stoi na pierwszym planie i śpiewa solową piosenkę, to inni, będąc z tyłu, muszą zachować spokój i nie przeszkadzać. Piosenka ma wybrzmieć, a grupa ma pamiętać, że jest drużyną, która gra do jednej bramki.

Może się zdarzyć, że niektórzy tegoroczni aktorzy za rok będą już w innym miejscu, a niektórzy wciąż będą rozwijać aktorskie skrzydła. Czego można życzyć jednym i drugim?

Żeby pamiętali o tym wszystkim, co tutaj robili, bo każde z przedstawień niesie konkretne przesłanie i mówi o najważniejszych wartościach. Ja z każdego wychodzę szczęśliwa, że ci młodzi ludzie rozumieją tekst oraz swoje role i że wiedzą, o czym mówią, a mówią o rzeczach pięknych, o tym, co jest w życiu ważne. Najważniejsze zaś, o co powinniśmy dbać, to relacje z innymi ludźmi. Tym młodym aktorom dorosłe życie przyniesie jeszcze wiele trudnych chwil, gdy będą musieli podejmować ciężkie decyzje, albo zastanawiać się, jak potraktować drugiego człowieka, który może wielokrotnie wyrządzi im krzywdę. Byłoby dobrze, gdyby w takich momentach przypomnieli sobie, że grali w przedstawieniu, w którym mówiło się o tym, iż każdy z nas jest taki sam, że w każdym z nas trzeba odnaleźć coś pięknego.

Wydaje się, że obecnie brakuje nam takiego podejścia, a hejt wylewa się z każdego miejsca…

Ten hejt, złe traktowanie drugiego człowieka, powodują olbrzymie tragedie, nawet kończące się samobójstwami, dramatami rodziców, którzy cierpią po niezrozumiałym odejściu dziecka. W czasach, kiedy tak ciężko jest o zrozumienie drugiego człowieka, taki spektakl jak "Dzwonnik z Notre Dame" jest szalenie ważny. Dzieci przecież obserwują nas, dorosłych i widzą, że nie zawsze potrafimy porozumiewać się, darząc się szacunkiem. Oglądając premierowy spektakl poczułam się pouczona przez tych młodych aktorów i następnym razem, gdy ktoś zajedzie mi drogę, spróbuję się zastanowić i zamiast się wściekać, powiedzieć w myślach: "Też cię lubię".

Teatr Nasz ma to do siebie, że każdy ze spektakli zostawia w widzach jakiś ślad. Który w Marcie Bizoń zostawił najmocniejszy ślad?

Ten dzisiejszy jest szczególnie mi bliski, ponieważ przykładam dużą rolę do tego, jak traktuje się drugiego człowieka. Staram się nie przechodzić obojętnie obok kogoś pokrzywdzonego, kogoś, kto dla społeczeństwa nie jest ładny, bo w dzieciństwie nauczono mnie dużej pokory. A pokora jest naprawdę bardzo cenną cnotą, bardzo zapomnianą we współczesności. Mam jeszcze prośbę do aktorów: wierzcie nadal w to, co robicie. Bądźcie świadomi, że oddziałujecie na publiczność, że każde wypowiedziane na scenie słowo zapada w pamięć widza. Pamiętajcie też, że jesteście odpowiedzialni za wszystkie słowa, które wypowiadacie.