Bóg może zmienić każde życie tak, jak zmienił moje

Marta historią swojego nawrócenia dzieliła się już z mieszkańcami Krakowa podczas Kongresu Eucharystycznego, który trwał w naszej diecezji wiosną 2024 r. od nuncjusza apostolskiego dostała nawet krzyż misyjny i błogosławieństwo do bycia świadkiem Eucharystii. Teraz została zaproszona na Piaski Nowe, gdzie przez cały dzień, podczas każdej Mszy św. opowiadała o tym, jak z wojującej ateistki stała Martą wierzącą i mocno trzymającą się Boga.

Ta dziewczyna pochodzi bowiem z mocno antyklerykalnej rodziny i w młodości bardzo poplątały się ścieżki jej życia. Można nawet powiedzieć, że żyła tak, jakby Boga nie było, i to przez 23 lata. Właśnie przez taki czas nie przekraczała progu kościoła - nie przystąpiła do bierzmowania, wikłała się w toksyczne związki i kpiła"nawiedzonych katolików". Dziś posługuje w hospicjach (choć ma chwilową przerwę od wolontariatu na oddziale paliatywnym, ze względów osobistych) a także w zakładach poprawczych i w więzieniach. W tych miejscach jest teraz bardzo często niosąc Boga tym, którym brakuje nadziei.

- Wszystkie te miejsca są bardzo trudne, cierpienia jest tam pod sufit. Gdyby każdy wolontariusz oddziału paliatywnego mógł podać jedno słowo, które definiuje stan wewnętrzny, przez który przechodzi osoba posługująca, myślę, że byłoby to słowo bezsilność. Bezsilność jest wtedy, kiedy przyzwyczajamy się do pacjentów, a oni odchodzą - niektóre starsze panie były dla mnie jak babcie i uwielbiałam sprawiać im radość, przynosić im słodycze. Gdy więc przynosiłam ptasie mleczko i widziałam już tylko pościelone łóżko, nauczyłam się najpierw sprawdzać, czy ta osoba wciąż jest, a dopiero potem szłam na zakupy… - opowiada.

Bezsilność jest też wtedy, gdy wolontariusz tak bardzo chce, by pacjent pojednał się z Bogiem i nie zawsze się to udaje. Bezsilność jest również wtedy, gdy trwa przedświąteczny szał, wszędzie migoczą choinki, a na paliatywnym w wigilijny wieczór odchodzą trzy osoby. - Bezsilność pojawia się również wtedy, kiedy na paliatywnym spotykasz młodych ludzi - np. 30-letnią, ważącą tyle samo kilogramów młodą matkę, przy której stoi mąż i trzy małe dziewczynki. Wychodziłam z hospicjum po kilku godzinach wolontariatu, a hospicjum nie wychodziło ze mnie. Zastanawiacie się pewnie, czy czasami nie wątpiłam, że Bóg w tym wszystkim jest. Ja też patrząc na was zastanawiam się, czy kiedykolwiek wątpiliście, albo czy może teraz macie taki kryzysowy czas, że mówicie: "Halo, Boże, Ty widzisz, co się u mnie dzieje? Że nie daję rady psychicznie, fizycznie, że modlę się, ale wszystko się wali". I wiecie, co wtedy dawało mi siłę, żeby na ten oddział wracać? Wychodząc z oddziału paliatywnego bardzo często wchodziłam do kaplicy adoracji - podkreśla Marta dodając, że często szła tam wkurzona błagając Boga, żeby nie zwątpiła, iż On jest dobry. - Czasami tupałam nogą. Mówiłam, jak mam wierzyć, że On jest Miłością? Jak wierzyć, że Bóg wyciągnie dobro z tego, że trzy małe dziewczynki czuwają przy umierającej mamie. Czasami balansowałam na krawędziach. I nie raz wyłam, a łzy kapały na ławkę. Ale kiedy stamtąd wychodziłam, miałam serce podładowane, tak jak wieczorem ładuję swój telefon komórkowy, aż osiągnie 100 proc. - przekonuje M. Przybyła.

Mówiąc o zakładach poprawczych i o więzieniach Marta obala zaś mity dotyczące osadzonych tam osób i tłumaczy, że wiele z nich siedzi za nigdy nie okazaną im miłość. To oznacza, że w dzieciństwie, a często także w młodości, przeszli przez piekło zgotowane im przez rodziców (lub jedno z nich) i mimowolnie kopiują te wzory wchodząc w jeszcze większe bagno.

- Włosy stają na głowie dęba, gdy słyszę niektóre historie. Bo te dzieciaki z poprawczaków często nigdy nie doświadczyły normalnego domu. One nie wiedzą czym jest ciepły obiad w niedzielę, ale wiedzą, że na stole stoi butelka, a rodzice są w stanie totalnie nietrzeźwym. Wielu z nich nie wie, co to jest czułość - czytanie dziecku bajek przed snem, przytulenie. Znają pasek, którym ojciec bił. Dobre słowo, jak "Kocham cię, córcia. Jestem z ciebie dumny"? Tego też nie znają, za to słyszeli najgorsze przekleństwa. Jedna z dziewczyn opowiedziała mi, że odkąd pamięta, tata uczył ją kraść, a ona dziś potrafi otworzyć każdy samochód. Kiedy jadę do więzienia, spotykam wyrośnięte wersje tych, których spotkałam w ośrodkach dla młodzieży. I tak wielokrotnie można zadawać sobie pytanie, gdzie był Bóg w tym czasie, gdy cierpieli? Moja odpowiedź jest niezmienna: uwierzyłam w Boga konkretnego dnia, 18 grudnia 2016 r. - wzrusza się Marta.

To właśnie wtedy, po tych 23 latach życia bez Boga, Marta po raz pierwszy trafiła do kościoła, na adorację, której dotąd nie znała. A jeszcze chwilę wcześniej siedziała po ciemku na podłodze w swoim mieszkaniu, opróżniając kolejną butelkę i myśląc o tym, jak zakończyć swoje życie. - I wtedy On zadziałał. Nie wiedziałam, czym jest Hostia. Dla mnie to było białe kółko, które ksiądz wkładał do złotego słoneczka, a ja się z tego śmiałam. I gdy tak gapiłam się w białe kółko nie rozumiejąc dlaczego ci głupi ludzie klęczą, poczułam, że coś we mnie pęka, że zalewa mnie miłość a łzy nie przestają płynąć z oczu. Nie wiedziałam, co się dzieje, ale w środku czułam ogień. Niebawem poszłam do spowiedzi i przez kilka godzin spowiadałam się z 23 lat życia. Wkrótce wydawało mi się, że już jestem święta, że już osiągnęłam wszystkie poziomy świętości, aż nagle Bóg pokazał mi, że w sercu nadal mam zgniliznę - przyznaje.

Opatrzność sprawiła, że zaczęła pracować w domu pomocy społecznej dla osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie i to tam uczyła się kochać drugiego człowieka. Z DPS trafiła do hospicjum a potem także do więzień, gdzie, jak zapewnia, uczestniczy w najpiękniejszych adoracjach. Osadzeni słuchając jej świadectw płaczą bowiem jak małe dzieci, ponieważ w opowiadanych przez Martę widzą siebie sprzed lat. Widzą ludzi, którzy ich krzywdzili, i widzą ludzi, których oni krzywdzili. - Najmocniejsze chwilę są zaś wtedy, gdy oddaję ich życie Jezusowi, i gdy Oni podchodzą do Niego i pośród łez proszą, by coś się w nich zmieniło - mówi Marta, która to świadectwo poszerzyła o historie „bez cenzury” goszcząc popołudniową porą w Przestrzeni Dobrych Słów "Lumen", czyli w projekcie, który od kilku miesięcy działa przy parafii na Piaskach Nowych. Do przestrzeni zapraszane są osoby, które mają do opowiedzenia ciekawą historię, a Marta sprawiła, że przez 1,5 godziny kilkadziesiąt osób słuchało jej z zapartych tchem. Później jeszcze był czas na pytania od publiczności i na podpisywanie książek "Panie, ratuj".

Działalność Marty można śledzić na profilu "Tu się żyje aż do śmierci" na Facebooku.