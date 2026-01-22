Kapłańska pomoc dla potrzebujących na Wschodzie

Krakowski

Pomoc żywnościowa zakupiona z jałmużny kapłańskiej dotarła z Krakowa do ukraińskiego Zaporoża. Jest tam rozdzielana potrzebującym przez braci albertynów. Już wcześniej żywność była rozdzielana także we Lwowie.

 
Mieszkańcy Zaporoża znękani warunkami wojennymi mrozem, otrzymują pomoc żywnościową zakupioną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej z jałmużny kapłańskiej. Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Zakupem żywności zajęła się Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W jej przewiezieniu do Zaporoża wziął udział ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas. Wraz z ks. Gracjanem Hebdą z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, przełożonym albertynów br. Franciszkiem Grzelką oraz braćmi Trynitarzami poprowadzili do miejsca przeznaczenia 4 busy z żywnością. - Zawieźliśmy do Zaporoża ostatnią część jałmużny kapłańskiej, dary zebrane w Orszaku Dobra oraz żywność z innych darowizn przekazaną przez Punkt Socjalny. Przed nami dojechała nasza ciężarówka prowadzona przez br. Wiesława, którą przewieźliśmy 14 ton żywności, zakupionej głównie z jałmużny kapłańskiej – relacjonuje ks. Łukasz. - Bracia albertyni z Zaporoża wydają żywność 4 razy w tygodniu na placu obok konkatedry rzymsko-katolickiej. Bracia wszystkim rozdają też chleby upieczone we własnej piekarni. Pieką teraz po 1200 chlebów, bo tyle ludzi przychodzi po żywność – dodaje Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.

Mieszkańcy są bardzo wdzięczni za otrzymywaną pomoc i wsparcie, które pozwala im przetrwać trudne dni.  - Codzienna sytuacja ludzi w Zaporożu w czasie wojny jest bardzo trudna. Miasto znajduje się w niedużej odległości od frontu, co oznacza, że mieszkańcy są często narażeni na niebezpieczeństwo. Wciąż słychać strzały i odgłosy artylerii, które przypominają, jak blisko jest linia frontu. Zima dodatkowo utrudnia przeżycie. Wielu ludzi z okolicznych, doszczętnie zniszczonych przez wojnę wiosek przyjechało do Zaporoża, szukając schronienia i bezpieczeństwa. Właśnie z powodu dużej liczby wewnętrznych uchodźców albertyni musieli zintensyfikować pomoc. – informuje A. Homan. – Przy zaporoskim sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego cztery razy w tygodniu potrzebujący otrzymują chleb wypiekany przez Albertynów. Piec do wypieku chleba sfinansował m.in. papież Franciszek, a krakowska Caritas kupiła wagodzielarkę, przyspieszającą produkcję – dodaje przedstawicielka Caritas.

Jałmużnę kapłańską w wysokości 97410 zł zebrali i przekazali. uczestnicy rekolekcji, na które zaprosił księży przed swoim ingresem kard. Grzegorz Ryś. Decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na pomoc żywnościową za wschodnią granicą podjął kard. Ryś. Pierwsza część pomocy dotarła do braci albertynów we Lwowie już w dniu ingresu nowego metropolity krakowskiego – 20 grudnia wieczorem. – Z jałmużny zakupiliśmy zgodnie z życzeniem braci albertynów konserwy mięsne, pasztet oraz słodycze dla dzieci. Wszystkie zakupione produkty trafiły do ubogich Lwowa oraz uchodźców wewnętrznych, którzy w ogromnej ilości korzystają z pomocy albertynów – informuje A. Homan.

Kapłańska pomoc dla potrzebujących na Wschodzie   Zaporoże. Wyładunek pomocy żywnościowej. Caritas Archidiecezji Krakowskiej
publikacja 22.01.2026 17:53

