Kapłańska pomoc dla potrzebujących na Wschodzie

Zakupem żywności zajęła się Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W jej przewiezieniu do Zaporoża wziął udział ks. Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas. Wraz z ks. Gracjanem Hebdą z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach, przełożonym albertynów br. Franciszkiem Grzelką oraz braćmi Trynitarzami poprowadzili do miejsca przeznaczenia 4 busy z żywnością. - Zawieźliśmy do Zaporoża ostatnią część jałmużny kapłańskiej, dary zebrane w Orszaku Dobra oraz żywność z innych darowizn przekazaną przez Punkt Socjalny. Przed nami dojechała nasza ciężarówka prowadzona przez br. Wiesława, którą przewieźliśmy 14 ton żywności, zakupionej głównie z jałmużny kapłańskiej – relacjonuje ks. Łukasz. - Bracia albertyni z Zaporoża wydają żywność 4 razy w tygodniu na placu obok konkatedry rzymsko-katolickiej. Bracia wszystkim rozdają też chleby upieczone we własnej piekarni. Pieką teraz po 1200 chlebów, bo tyle ludzi przychodzi po żywność – dodaje Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas.

Mieszkańcy są bardzo wdzięczni za otrzymywaną pomoc i wsparcie, które pozwala im przetrwać trudne dni. - Codzienna sytuacja ludzi w Zaporożu w czasie wojny jest bardzo trudna. Miasto znajduje się w niedużej odległości od frontu, co oznacza, że mieszkańcy są często narażeni na niebezpieczeństwo. Wciąż słychać strzały i odgłosy artylerii, które przypominają, jak blisko jest linia frontu. Zima dodatkowo utrudnia przeżycie. Wielu ludzi z okolicznych, doszczętnie zniszczonych przez wojnę wiosek przyjechało do Zaporoża, szukając schronienia i bezpieczeństwa. Właśnie z powodu dużej liczby wewnętrznych uchodźców albertyni musieli zintensyfikować pomoc. – informuje A. Homan. – Przy zaporoskim sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego cztery razy w tygodniu potrzebujący otrzymują chleb wypiekany przez Albertynów. Piec do wypieku chleba sfinansował m.in. papież Franciszek, a krakowska Caritas kupiła wagodzielarkę, przyspieszającą produkcję – dodaje przedstawicielka Caritas.

Jałmużnę kapłańską w wysokości 97410 zł zebrali i przekazali. uczestnicy rekolekcji, na które zaprosił księży przed swoim ingresem kard. Grzegorz Ryś. Decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na pomoc żywnościową za wschodnią granicą podjął kard. Ryś. Pierwsza część pomocy dotarła do braci albertynów we Lwowie już w dniu ingresu nowego metropolity krakowskiego – 20 grudnia wieczorem. – Z jałmużny zakupiliśmy zgodnie z życzeniem braci albertynów konserwy mięsne, pasztet oraz słodycze dla dzieci. Wszystkie zakupione produkty trafiły do ubogich Lwowa oraz uchodźców wewnętrznych, którzy w ogromnej ilości korzystają z pomocy albertynów – informuje A. Homan.