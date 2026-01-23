Balet Cracovia Danza rozpoczął świętowanie swego 20-lecia

Przez cały rok, raz w miesiącu, balet będzie również zapraszał widzów na spektakle ze swojego z repertuaru (także te, które od dawna nie były prezentowane - w sumie w repertuarze jest 30 tytułów), wystawiane na scenach różnych teatrów. Z kolei z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca odbędzie się tradycyjna gala "Dzień Tańca z Cracovia Danza", która tym razem będzie dedykowana tancerzom, pracownikom baletu oraz zaproszonym gościom. - W przestrzeni miejskiej - chociażby na Plantach - planujemy też wystawę zdjęć dokumentujących spektakle i działalność baletu. Jubileusz stał się także pretekstem do stworzenia muralu inspirowanego historią, repertuarem i wizualną tożsamością zespołu - zapowiada Romana Agnel, dyrektor naczelna i artystyczna baletu. Projekt muralu został poprzedzony pogłębioną analizą archiwów i materiałów promocyjnych. Jego sercem są rysunki tancerzy - spośród blisko dwustu szkiców Martyna Kaszyca - autorka muralu - wybrała kilka postaci, które tworzą finalną kompozycję. Mural ukaże różnorodność repertuaru i przywoła m.in. Bonę Sforzę i Pana Twardowskiego. Tło stanowi zaś malarski pejzaż Krakowa z charakterystycznymi zabytkami: Barbakanem, kościołem Mariackim, Wawelem i Rynkiem Głównym.

Pierwszą z planowanych premier zobaczymy 30 czerwca na deskach Teatru Variété - będzie to widowisko "Europassio" w choreografii Artura Żymełki. - To spektakl powstający specjalnie z okazji jubileuszu, aby pokazać różnorodność umiejętności i możliwości tancerzy Baletu Cracovia Danza. Scenariusz zostanie osnuty wokół mitu prometejskiego - Europa będzie pokazana jako kontynent, który otrzymał ogień poznania i poniósł go w świat. Mit stanie się więc kluczem do współczesności, a dar światła - błogosławieństwem i przekleństwem - opowiada R. Agnel. Co ciekawe, spektakl będzie międzynarodową koprodukcją, ponieważ do współpracy zaproszeni zostaną muzycy z Czech i Słowacji.

W lipcu (od 18 do 26) przyjdzie czas na 27. edycję Festiwalu Tańców Dworskich, podczas którego Kraków znów stanie się centrum dawnej muzyki i tańca. Podczas Gali Festiwalowej zaprezentowana zostanie suita tańców barokowych "Czary-zegary", inspirowana słynnym "Ballet de Nuit" Jeana-Baptiste’a Lully’ego, zawierającym "Balet Godzin". Choreografię przygotuje Pierre-François Dollé.

- W związku z tym, że nasze happeningi prezentowane w najróżniejszych przestrzeniach miejskich, są od lat ciepło przyjmowane przez przechodniów zaskoczonych tanecznymi pokazami, chcemy je kontynuować. W programach inspirowanych twórczością Andrzeja Wajdy w tym roku nawiążemy do jego filmów: "Zemsta", "Pan Tadeusz" oraz "Z biegiem lat, z biegiem dni" - uchyla rąbka tajemnicy R. Agnel i dodaje, że kulminacją 20-lecia baletu będzie Gala Jubileuszowa, która w kalendarz wydarzeń została wpisana na grudzień. Właśnie wtedy zaprezentowane zostaną fragmenty spektaklu "Vita Humana", inspirowanego… XVI-wiecznym fryzem alegorycznym z Sali Poselskiej na Wawelu. Autorką scenariusza i choreografii będzie Romana Agnel. Drugą część wieczoru stanowić będzie pokaz do muzyki baletowej Zygmunta Koniecznego, skomponowanej specjalnie dla Baletu Cracovia Danza. Autorką choreografii będzie Anna Sufryda. - Oba programy odzwierciedlać będą bogactwo dziedzictwa kulturowego Krakowa od renesansu po współczesność i stworzą obraz szerokiego zakresu umiejętności artystów baletu - zespołu będącego ambasadorem krakowskiej tradycji tanecznej w Polsce i poza jej granicami - podkreśla jego szefowa.

Warto też zauważyć, iż rok 2025 był dla baletu czasem bardzo intensywnym - całoroczna działalność zamknęła się liczbą 150 różnych aktywności - od spektakli i pokazów, przez happeningi, warsztaty i wystawy, po akcje plenerowe. Wystawionych zostało także 10 pełnych spektakli prezentowanych w ramach 22 wydarzeń. W sumie, na żywo, uczestniczyło w nich blisko 68 tys. osób, a online - ponad 377 tys. widzów. - Ważną częścią naszej działalności jest edukacja młodego pokolenia i tylko w ostatnim roku w takich wydarzeniach (warsztatach, spotkaniach, pokazach) wzięło udział ponad 56 tys. dzieci i młodzieży - cieszy się Romana Agnel. Powodem do radości były również trzy premiery: "Ballet Polonais", "Olga Boznańska. Wszystkie kolory tańca" (do realizacji spektaklu zaproszone zostały dzieci ze szkół muzycznych i ośrodków szkolno-wychowawczych) oraz "Polska w Koronie". Balet dwukrotnie występował też za granicą, a w Polsce i w Krakowie uczestniczył w ogromnej liczbie wydarzeń, prezentując zarówno spektakle z repertuaru, jak i happeningi.

A jak to się stało, że przed laty powstał Balet Cracovia Danza? On zrodził się z marzenia… Młoda i ambitna artystka, jaką była wtedy Romana, postanowiła znaleźć kilku pasjonatów i stworzyć coś, czego jeszcze w Krakowie i w całej Polsce nie było. Udało się! i tak naprawdę, choć balet świętuje właśnie 20-lecie, to jego historia jest znacznie dłuższa i sięga końca lat 90. XX wieku.

Romana miała bowiem konkretną wizję działania. We Francji, gdzie doskonaliła swój warsztat (a także studiowała historię sztuki na Sorbonie i zdobywała specjalizacje z tańców charakterystycznych i historycznych) tańczyła w najpiękniejszych miejscach - m.in. w Wersalu, w zamkach nad Loarą. Widziała wtedy, że taniec dworski wspaniale z nimi współgrał, a przedstawienia przyciągały zachwyconą publiczność. Pomyślała więc, że Kraków jest idealnym miejscem, by i tutaj zaistniało coś podobnego. Chciała, by najwspanialsze zabytki naszego miasta, w których przed wiekami rozkwitała dworska kultura, odżyły dzięki tańcowi, a odwiedzający je mieli wrażenie, że uczestniczą w pełnej emocji podróży w czasie. Będąc także choreografem i absolwentką Społecznej Szkoły Baletowej w Krakowie oraz historii sztuki na UJ, założyła więc fundację oraz zespół "Ardente Sole" (Gorejące Słońce), który z czasem przekształcił się w jedyny w Polsce profesjonalny Balet Dworski "Cracovia Danza". W 2000 r., na Wawelu, odbyła się zaś pierwsza edycja Festiwalu Tańców Dworskich "Cracovia Danza" i dopiero później, właśnie w 2006 r., Rada Miasta Krakowa podjęła decyzję, by balet stał się Instytucją Kultury Miasta Krakowa.

Spoglądając jeszcze w przeszłość, trudno nie wspomnieć, iż pierwsze próby odbywały się w mieszkaniu Romany, a w pierwsze kostiumy zainwestowała własne oszczędności. Pierwsi tancerze szybko zaś stali się artystami wszechstronnymi. Jednym z nich był Krzysztof Antkowiak, który do Krakowa przyjechał w 1999 r., by w jednym z przedstawień gościnnie zagrać Stańczyka. - Występowałem we Wrocławskim Teatrze Pantomimy, więc ta rola była dla mnie idealna. Nie sądziłem, że zostanę na tak długo - przyznaje, a tym, co przesądziło o rozstaniu z dotychczasowym miejscem pracy, były szansa na rozwój i pasja, którą dostrzegł w Romanie snującej plany na realizację następnych widowisk.

Bolesława Chrobrego, który zaślubia Polskę, gra Krzysztof Antkowiak. Monika Łącka /Foto Gość

Drugim "weteranem", który wtedy stał się kolejnym filarem rodzącego się baletu, jest Dariusz Brojek, który dziś reżyseruje spektakle, tworzy ich opracowania muzyczne i świetne choreografie. - Będąc absolwentem Gdańskiej Szkoły Baletowej, dostałem propozycje pracy w dwóch teatrach - miałem angaż do Teatru Wielkiego w Łodzi i do Opery Dolnośląskiej. Wybrałem Wrocław i kiedy przepracowałem tam cały sezon, przypadkiem dowiedziałem się, że w Krakowie Romana Agnel potrzebuje tancerza na jeden wyjazdowy występ. Powiedziała mi o tym Monika Polak-Luścińska, która przez lata tworzyła kostiumy i maski dla opery, współpracując z zespołem Romany - wspomina Dariusz Brojek i śmieje się, że sam nigdy nie wpadłby na to, by zająć się tańcami dawnymi. Zupełnie inaczej widział wówczas swoją przyszłość. Po tym jednak, jak pojawił się w Krakowie, i jak pomógł w przygotowaniu dwóch widowisk, nie mógł przestać myśleć o tej przygodzie - zwłaszcza o tym, że spotkał osobę, która zaraża swoją pasją do tańca, a przy okazji poznał też innych pasjonatów i charyzmatycznych artystów, którymi się otaczała. Wrócił do Wrocławia, ale po dwóch miesiącach zszokował pracowników Opery Dolnośląskiej, składając wypowiedzenie i przenosząc się do Krakowa. Znajomi mówili mu nawet, że łamie sobie karierę. Mylili się, bo dziś trudno sobie wyobrazić balet bez Darka, a na przestrzeni tych wszystkich lat stał się - podobnie jak Krzysztof Antkowiak - zaufanym współpracownikiem Romany Agnel.

- Wtedy były to decyzje podejmowane "na wariata", ale z perspektywy czasu na pewno nie żałuję wyborów, zwłaszcza, że szybko zaczął się tu budować mocny skład, z którym zaczynaliśmy tworzyć pierwszy repertuar i odważniej patrzeć w przyszłość. Wszystkim nam zależało, by balet tworzył spektakle wartościowe i aby zyskiwały one na jakości. By zespół stał się profesjonalny i aby każdy z tancerzy w swoje role wchodził na milion procent, a nie z doskoku. Udało się to osiągnąć, a nawet stworzyliśmy coś, co jest wyjątkowe na skalę Polski i świata - przekonuje Dariusz Brojek. Nie ma też wątpliwości, że przyszłością baletu na kolejnych 20 lat są młodzi pasjonaci, którzy nie przychodzą tu po to, by tylko odtwarzać choreografie i grać "od kropki do kropki", ale po to, by w role wkładać serce, rozwijać się artystycznie i czarować widzów, tworząc z nimi niewidzialną nić porozumienia, walcząc o każde ich spojrzenie i o każdą łzę wzruszenia. - Nie na darmo mówi się, aby znaleźć pracę, którą będzie się kochało, a wtedy to już nie będzie praca, ale nasze życie. Tak właśnie jest z nami - dopowiada Krzysztof Antkowiak, a Romana Agnel tłumaczy, że tym, na czym wciąż najbardziej jej zależy, jest nieustający rozwój tancerzy, by potrafi wejść w każdy repertuar i poradzić sobie z każdym zadaniem. - Stawiając na różnorodność tematów podejmowanych w premierach, które co roku przygotowujemy, nieustannie sięgam do źródeł tańca, czyli do historycznych traktatów, które dla mnie są podstawą w pisaniu choreografii i mają wielką wartość. Tego też uczę młode pokolenie tancerzy - wyjaśnia.

Pośród tego młodego pokolenia są m.in. Zuzanna Frank i Małgosia Murek, która dla pracy w balecie zostawiła… Zespół Pieśni i Tańca "Mazowsze". Po prostu, czuła, że szuka czegoś innego i przyjechała do Krakowa, bo balet poznała, uczestnicząc już kiedyś w Festiwalu Tańców Dworskich. - Szukałam miejsca, które da mi różnorodność doświadczeń i wiem już na pewno, że w balecie się zakochałam - zapewnia. Podziwiając zaś jak gra Polskę zaślubianą Bolesławowi Chrobremu w spektaklu "Polska w koronie", widać, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu. - Chcę swoją pracą przykładać się do tego, by za kolejnych 20 lat ktoś słysząc nazwę Cracovia Danza powiedział, że to brzmi dumnie - uśmiecha się Małgosia Murek. W podobny sposób w przyszłość patrzy też Zuzanna Frank, która w balecie pracuje trzeci rok (trafiła tu zaraz po obronie dyplomu w Bytomiu) i w ostatnim czasie wspaniale poradziła sobie z rolą Dziewczynki w widowisku o Oldze Boznańskiej. Dzięki symbolicznej postaci, jaką wykreowała, widz czuje się oczarowany tym spektaklem i nawet ostatnie sceny, choć pełne dramatyzmu, pozostawiają pewne niedopowiedzenia i otwierają pole do tego, by w swojej wyobraźni dopisać ciąg dalszy.