Nadia pochodzi z Lwowa, a studia z zakresu współczesnej techniki analitycznej dla osób zajmujących się konserwacją dzieł sztuki kończyła w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiadając tak specjalistyczną wiedzę, postanowiła, że chce dalej iść w tym kierunku, i w 2019 r. w Przemyślu założyła Fundację Strywihor, dzięki której można było zapoczątkować działalność Przemyskiej Szkoły Ikonopisania. Nazwa "Przemyska" nie oznacza jednak tylko i wyłącznie związku z miejscem powstania. - Chodzi o to, że uczymy sztuki ikonopisania na podstawie programu edukacyjnego, stworzonego w oparciu o bizantyjskie oraz średniowieczne dziedzictwo mistrzów Ziemi Przemyskiej. Uczestnicy Przemyskiej Szkoły Ikonopisania naśladują arcydzieła sztuki sakralnej od XIV do XVI w., własnoręcznie odtwarzając wszystkie etapy ich tworzenia, m.in. przygotowują deski i warstwy gruntu, wykonują temperę, pracują nad wykończeniem. Pisząc ikony tak, jak czynili to dawni mistrzowie, stopniowo pojmują cały proces tworzenia ikony, we wszystkich jego szczegółach, a także poznają pełnię bogactwa dziedzictwa Ziemi Przemyskiej i ożywiają historyczne tradycje, stając się ich współczesną częścią - tłumaczy Nadia Karvatska i dodaje, że studenci szkoły odtwarzają ikony znajdujące się w muzeach we Lwowie, w Krakowie i na Słowacji.

Nadia potrafi odczytać z ikony, jakie badania i w jakich polskich instytucjach były nad nią prowadzone oraz widzi, w której warstwie zawarty jest dany pigment historyczny. W efekcie także jej studenci rozumieją, iż pisząc ikonę trzeba coś o niej wiedzieć, zajrzeć w głąb oryginału i dostrzec technologiczne szczegóły. - W pisaniu ikon niezbędne są też, rzecz jasna, modlitwa oraz wiedza teologiczna (którą także posiadam), dlatego w szkole do tematu ikon podchodzimy kompleksowo, łącząc teologię z technologią - zaznacza N. Karvatska.

Zamiłowanie do ikon nie towarzyszyło jej jednak od zawsze. Przeciwnie. - Pochodzę z rodziny, w której wiara nie była sprawą ważną. W pewnym momencie dane mi jednak było przeżyć mocne nawrócenie i wtedy zbliżyłam się do chrześcijaństwa i zwróciłam uwagę na ikony. A skoro mam zdolności artystyczne i od zawsze malowałam, to zaczęłam odkrywać piękno ikon - wspomina.

Nadia zrozumiała wtedy, że to nie jest zwykły obraz, tylko prawda wiary, którą można z niego odczytać. Dostrzegła też to, że ikona wskazuje na boski cud materii, bo dzięki temu, że jest ona pisana z wykorzystaniem naturalnych, krystalicznych pigmentów, to mamy wrażenie, jakby ona była dwuwymiarowa. Jakby postacie wręcz patrzyły na nas a nawet się poruszały. - To złudzenie optyczne, które jest jednak bardzo ważne, gdy patrzymy na ikonę oczami wiary - podkreśla.

Przemyska Szkoła Ikonopisania trwa trzy lata (czyli sześć semestrów), a jej uczestnicy poznają m.in. tajniki kaligrafii średniowiecznej, rysunku ikonograficznego, historii sztuki sakralnej, ikonografii Starego oraz Nowego Testamentu, teologii ikony, duchowość Ikony. Poznają też pigmenty i minerały, a przy szkole działają także laboratorium badawcze oraz pigmoteka, czyli małe muzeum pigmentów, które Nadia bardzo chce rozwijać. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, a żeby ukończyć szkołę, trzeba obronić dyplom. Prace absolwentów szkoły można właśnie podziwiać w Krakowie, na wystawie "Waga Boskiej Sprawiedliwości", która została zorganizowana w Krakowskiej Izbie Adwokackiej przy ul. Batorego 17.

- Nie można mówić o tym, czy ikona jest piękna, czy nie. Ona ma nam przekazywać Bożą prawdą. Pracą, na którą chciałabym jednak zwrócić szczególną uwagę, jest ikona napisana przez s. Agnieszkę Augustynę Przytarską CR. To Sąd Ostateczny, w który s. Agnieszka włożyła naprawdę mnóstwo pracy i wysiłku. Ona sama jest też niesamowitą osobą, pełną energii i można się od niej uczyć zaangażowania oraz wytrwałości z tworzenia takiego dzieła - zapewnia N. Karvatska.

S. Agnieszka pisaniem ikon zajmuje się od sześciu lat i - jak przekonuje - jest to dla niej "powołanie w powołaniu", wymagające cierpliwości i precyzji. Nade wszystko jest to jednak czas poświęcony na kontemplację, ponieważ nie da się pisać ikon, zapominając o modlitwie i o zbliżaniu się do Boga. S. Agnieszka, tworząc konkretną ikonę, modli się zaś za tych, do których ona trafi. - Podczas pisania ikony są też momenty szczególne. Bo jeśli piszę Panu Jezusowi ucho, to chcę, żeby On przez nie słyszał moją modlitwę. A jeśli piszę Matce Bożej oko, to chcę, żeby Ona na mnie patrzyła - tłumaczy zmartwychwstanka. By doskonalić swój warsztat i poznać tajemnice profesjonalnego pisania ikon, pojechała właśnie do Przemyśla.

- Zapisałam się na tzw. szkołę letnią, ale okazało się, że ta szkoła ma aż sześć semestrów, a że mieszkałam wtedy w klasztorze w Wejherowie, potrzebowałam i zgody przełożonych, by szkołę skończyć, i planu logistyki, by dojeżdżać na zajęcia. W międzyczasie przeniosłam się do Rumi, a filia szkoły powstała w Krakowie. To nieco ułatwiło zadanie - opowiada s. Agnieszka i rozpromienia się opowiadając o tym, jak pisała "Sąd Ostateczny", i pokazując jego szczegóły. - Pan Bóg był dla mnie bardzo hojny, ponieważ obdarzył mnie samozaparciem, by obronić dyplom i stworzyć pracę, którą uważam za dzieło mojego życia. Pisanie ikon nazywam przepisywaniem Ewangelii w kolorze, a skoro chciałam przepisać jak największy jej fragment, zdecydowałam się na Sąd Ostateczny - wyjaśnia. Tę Bożą sprawiedliwość przepisała nawet dwa razy - pierwsza ikona znalazła swoje miejsce w klasztorze w Rumi, a drugą można podziwiać w Krakowie, na wystawie "Waga Boskiej Sprawiedliwości". Oryginał "Sądu Ostatecznego", który wyszedł spod ręki Mistrza Fedusco (II poł. XVI w.) znajduje się w Muzeum Narodowym w Krakowie i ma ponad 2 m. Ikony s. Agnieszki powstały w dwuipółkrotnym pomniejszeniu, ale i tak robią wielkie wrażenie - przede wszystkim dlatego, iż znajduje się na niej ponad 300 postaci, i aż 60 otacza Boże światło. Obie mają układ strefowy - u góry widzimy aniołów zwijających rolkę z symbolami słońca i księżyca, a poniżej są Bóg Ojciec, Chrystus i Duch Święty. Widzimy również Matkę Bożą, św. Jana Chrzciciela, chóry anielskie wzywające na sąd Boży, osoby zbawione i potępione, a także ważenie ludzkich uczynków - tych dobrych i tych złych.

Nadia Karvatska i s. Agnieszka zachęcają, by nie tylko zobaczyć wystawę, ale też by zainteresować się szkołą, a jej krakowska filia znajduje się przy pl. Matejki 12/319.