Biskup Robert Chrząszcz, który przez wiele lat pracował jako misjonarz w Brazylii, przewodniczył Mszy św. w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Była ona najważniejszym punktem tegorocznego archidiecezjalnego spotkania kolędników misyjnych. Wzięło w nim udział ok. 900 dzieci, czyli jedna piąta ze wszystkich, które w tym sezonie odwiedzały mieszkańców naszej diecezji, kolędując, opowiadając o Bogu, który stał się człowiekiem i prosząc o datek na rzecz dzieci ze Sri Lanki. Życie tych ostatnich nie jest bowiem łatwe - często zamiast uczyć się i bawić, muszą pracować, ale dzięki pracującym tam polskim misjonarzom, a także dzięki wsparciu, jakie płynie z Polski, dostają one szansę na normalne dzieciństwo. Na radość i na uśmiech, a nade wszystko na to, by głód nie był ich codziennością.

W homilii biskup zauważył, że spotkanie kolejny już raz odbywa się w miejscu, które nie jest przypadkowe, ponieważ Jan Paweł II docierał na krańce świata, by wszystkim nieść nadzieję i mówić o Jezusie. - Ojciec Święty uczył wychodzenia poza własne granice i posiadania „serca szerokiego jak Ewangelia”, a kolędnicy misyjni przypominają nam, że Boże Narodzenie nie kończy się wraz z choinką i opłatkiem. Ono domaga się drogi i wyjścia się z domu - z serca do serca - mówił, porównując wykonywane przez nich zadanie do drogi aniołów wychodzących z nieba do pasterzy.

- Kolędnicy nie tylko śpiewają o pokoju. Oni go niosą. Nie tylko mówią o radości. Oni ją ucieleśniają. Sam tego doświadczyłem przed chwilą, przechodząc między wami, patrząc na waszą radość i kolorowe ubiory. Na to, że tu jesteście - stwierdził bp R. Chrząszcz, dodając, iż kolędnicy misyjni uczą nas wszystkich również tego, czym jest Kościół jako rodzina, "w której ból jednej osoby porusza wszystkich, a radość jednego staje się radością całego ciała". - Jesteście prawdziwymi uczniami Chrystusa, uczniami Ewangelii. Przypominacie, że każdy ochrzczony jest posłany. Nie trzeba dalekiej podróży, ani wielkich środków, by być misjonarzem. Wystarczy serce gotowe, by służyć, i odwaga, by powiedzieć: „Chrystus się narodził także dla ciebie” - przekonywał biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

Nawiązując do przypadających na dziś czytań, zwrócił też uwagę na ważną sprawę - na bycie wrażliwym na cudzy ból. - Prawdziwa wiara nie czyni obojętnym na cierpienie innych. Wasze kolędowanie rodzi się właśnie z wrażliwości serca, które potrafi zapłakać nad losem innych i zamienić łzy w konkretne gesty pomocy. Dzięki wam widzimy, że Bóg odnawia świat również przez wasze małe ręce i szczere serca. Przez dzieci, które uczą dorosłych, że wiara bez uczynków jest martwa - zaznaczył bp Chrząszcz. Jego zdaniem każda modlitwa kolędnika misyjnego i ludzi, których kolędnicy jednoczą, każda ofiara, każdy gest wsparcia, stają się mostem między Krakowem a wioską na Sri Lance. Między dzieckiem, które kolęduje tutaj w Polsce, a dzieckiem, które marzy o zeszycie, szkolnym mundurku i spokojnym dniu, tam daleko na wyspie. Biskup przekonywał też, że modlitwa płynąca od każdego, kto wspiera misje, jest bardzo ważna dla misjonarzy i daje im siłę, by wciąż pracował daleko od ojczyzny. - Dla misjonarzy - sam tego doświadczyłem - jest bardzo ważne, by mieć świadomość, że ktoś gdzieś w Polsce pamięta o mnie, modli się za mnie, myśli o mnie przed Panem Bogiem - zauważył, dziękując kapłanom misjonarzom, którzy wraz z nim koncelebrowali Mszę św. Na co dzień pracują oni m.in. w Tanzanii.

Warto dodać, że o muzyczną oprawę Mszy św. zadbała schola z parafii Miłosierdzia Bożego w Mszanie Dolnej, a podczas procesji z darami dzieci - oprócz chleba i wina - przyniosły do ołtarza m.in. globus, szopki z Afryki oraz inne przedmioty związane z misjami.

Posłuchaj całej homilii bp. Roberta Chrząszcza: